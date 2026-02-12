Ion Cristoiu: „Călin Georgescu ar fi „reprodus cuvinte ale lui Antonescu” în timpul unor manifestații din pandemie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum procesul lui Călin Georgescu subliniază asemănarea discursului acestuia cu cel al lui Ion Antonescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum procesul lui Călin Georgescu subliniază asemănarea discursului acestuia cu cel al lui Ion Antonescu. Acesta a început prin a spune că Georgescu s-a adresat unei mulțimi de protestatari. Continuând să citească raportul, jurnalistul descoperă că este menționată o asemănare a discursului lui Georgescu cu cel al Mareșalului Antonescu.
„Să vedeți cum arată procesul. La data de 2 octombrie 2021, că de pe atunci îl ia… Într-un discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari, la adresa restricțiilor impuse de pandemie, organizat în Piața Universității, numitul Călin Georgescu așa reproduce nu doar cuvintele, dar și gesturile și tonul Mareșalului Ion Antonescu. La proces vor face foarte mișto, vor avea plasme… O să îl arate pe Antonescu la discurs și după pe Georgescu. Trebuiau controverse. Bă, seamănă? Seamănă. Are aceleași gesturi cu Antonescu? Chiar dacă avea, poate că erau din greșeală. Deci, el nu spune niciun moment că așa a zis Antonescu. Marius Iocob, ăsta, e istoric. Eu zic să îi ia locul lui Giurescu, că tot a murit Giurescu de mult și ne dispare și istoria. Ar putea să îi ia locul și lui Boia… Deci înțelegeți cum arată procesul? Deci cum să spui… Și asta este propaganda legionară… Hai să vedem logic. Propaganda legionară înseamnă că el, Călin Georgescu, și-a propus să schimbe… Cum a zis, să propage mișcarea legionară în rândul tinerilor. Păi și tinerii, când l-au văzut pe Călin Georgescu, au zis hopa, e Ion Antonescu. ”, a explicat jurnalistul.