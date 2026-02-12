Ion Cristoiu: „Călin Georgescu ar fi „reprodus cuvinte ale lui Antonescu” în timpul unor manifestații din pandemie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum procesul lui Călin Georgescu subliniază asemănarea discursului acestuia cu cel al lui Ion Antonescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Într-un discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari, la adresa restricțiilor impuse de pandemie… Organizat în Piața Universității, numitul Călin Georgescu așa reproduce nu doar cuvintele, dar și gesturile și tonul Mareșalului Ion Antonescu. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum procesul lui Călin Georgescu subliniază asemănarea discursului acestuia cu cel al lui Ion Antonescu. Acesta a început prin a spune că Georgescu s-a adresat unei mulțimi de protestatari. Continuând să citească raportul, jurnalistul descoperă că este menționată o asemănare a discursului lui Georgescu cu cel al Mareșalului Antonescu.