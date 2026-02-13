Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Raportul Congresului declară că Georgescu a fost scos la nivel planetar din algoritmul social media

Malina Maria Fulga
13 feb. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre raportul Congresului american care prezintă dovezi conform cărora promovarea lui Călin Georgescu în social media a fost oprită la nivel global, în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a analizat raportul Congresului american cu privire la oprirea promovării online a lui Călin Georgescu pe platforma TikTok, în urma acuzațiilor de interferență și manipulare prin intermediul rețelelor sociale în campania pentru alegerile prezidențiale.

Au acționat pentru a reduce conținutul care susținea candidații populiști și naționaliști, inclusiv prin ordine globale de eliminare a conținutului. Adică ordine pentru a interveni extrateritorial. Treaba asta e valabilă, puteau să se ducă până în Statele Unite. După alegeri, pe măsură ce au început să circule acuzațiile încă neconfirmate de interferență rusească, ce a făcut Comisia? A și deschis o investigație. TikTok și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cenzura conținutului politic de către autoritățile române înainte de alegerile prezidențiale din 2024.

Valentin Stan afirmă că Georgescu a fost blocat la nivel global, nu doar la nivelul României, pe platforma de socializare TikTok, platformă pe care acesta a fost promovat intens în timpul campaniei electorale.

Aceste solicitări agresive de eliminare au inclus chiar și o ordonanță globală de eliminare pentru anumite conținuturi pro-Georgescu. L-au scos pe Georgescu. Din ce? Din ceea ce înseamnă promovare online. În răspuns la o hotărâre judecătorească românească, TikTok a blocat geografic videoclipuri care erau considerate a nu fi conforme cu cerințele de transparență în finanțarea campaniilor electorale. Deci a încercat planetar să blocheze asta.

