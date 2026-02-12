O nouă materie opțională în școlile din România: ”Ora cu și pentru animale”

O nouă materie opțională va fi introdusă din anul școlar următor la clasele a V-a și a VI-a. La ”Ora cu și pentru animale” copiii vor învăța cum să îngrijească necuvântătoarele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de ele. Introducerea ”Orei cu și pentru animale” la clasele a V-a și a VI-a a fost aprobată de Ministerul Educației. Demersul a fost initiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din Consiliul Județean Ilfov, publică ProTV.
În Ilfov, 600 de elevi deja fac ”Ora cu și pentru animale”, pentru al doilea an consecutiv. Chestionarele completate de ei au arătat că peste 60 la sută dintre copii au început să își ajute mai mult colegii și au devenit mai grijulii cu ființele vulnerabile, în general.
Hilde Tudora, director Protecția Animalelor Ilfov: ”Acest opțional nu face altceva decât să dezvolte empatia la copii, iar un copil bun și empatic va fi adultul bun și responsabil de mâine. Le spunem copiilor că toate animalele trebuie respectate, să fie responsabili, să fie conștienți de problemele din comunitate”.
Simona Herb, psihoterapeut: ”Copilul învață să fie blând, pe un animăluț nu poți să-l bruschezi. Învață să fie atent la nevoile altuia. Să primească atenție, dar să știe și să ofere. E important pentru că îi responsabilizează, învață să aibă grijă de cineva”.
Opționalul „Ora cu și pentru animale” poate fi predat de oricare dintre profesori. În Statele Unite ale Americii, clasele primare au frecvent un animal de companie pe care copiii îl iau pe rând acasă și au grijă de el. De cele mai multe ori e vorba despre un pește, de un hamster sau de un porcușor de Guineea.
