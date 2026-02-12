O nouă materie opțională în școlile din România: ”Ora cu și pentru animale”

Hilde Tudora, director Protecția Animalelor Ilfov: ”Acest opțional nu face altceva decât să dezvolte empatia la copii, iar un copil bun și empatic va fi adultul bun și responsabil de mâine. Le spunem copiilor că toate animalele trebuie respectate, să fie responsabili, să fie conștienți de problemele din comunitate”.

Simona Herb, psihoterapeut: ”Copilul învață să fie blând, pe un animăluț nu poți să-l bruschezi. Învață să fie atent la nevoile altuia. Să primească atenție, dar să știe și să ofere. E important pentru că îi responsabilizează, învață să aibă grijă de cineva”.