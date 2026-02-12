Conducerea Spitalului de Urgență Slobozia a reacționat la o știre apărută în publicația locală Barikada.ro, potrivit căreia două persoane ar fi ajuns în unitatea spitalicească cu obiecte blocate în anus. Potrivit surselor menționate, cei doi pacienți ar suferit un incident în timpul unei întâlniri erotice neconvenționale.

Medicii Spitalului de Urgență Slobozia ar fi avut de-a face cu două cazuri ceva mai speciale, care le-a pus la încercarea îndemânarea. Doi angajați din structuri ale statului, s-ar fi prezentat la urgențe cu obiecte blocate în interiorul tractului anal.

Una dintre ele ar fi ajuns la UPU cu dureri intense și disconfort. Investigațiile imagistice ar fi arătat prezența unui obiect străin în zona anală: un pistol de jucărie cu sistem de vacuum, similar celor utilizate în jocurile cu apă pentru copii.

La doar două sau trei zile distanță, un alt pacient care se pretindea angajat al unei alte structuri a statului român, s-a prezentat la aceeași unitate medicală, de această dată cu un morcov blocat în interiorul tractului anal.

Procedurile de extragere ale obiectelor străine din locul „sensibil” al pacienților a solicitat multă meticulozitate din partea medicilor, pentru a nu provoca alte leziuni.

Mai mult, ambii pacienți ar fi dat de înțeles medicilor că incidentele ar fi avut loc în timpul unor partide erotice neconvenționale.

Reacția Spitalului din Slobozia

Spitalul Județean de Urgență Slobozia a reacționat la aceste informații și a precizat că instituția respectă confidențialitatea privind datele medicale ale pacienților.

„Referitor la informațiile apărute recent în spațiul public și în mass media privind date medicale sensibile ale unor pacienți prezentați la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, facem următoarele precizări:

Instituția noastră respectă cu strictețe legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), precum și normele specifice privind confidențialitatea datelor medicale.

Datele medicale ale pacienților reprezintă informații cu caracter strict confidențial și beneficiază de cel mai înalt nivel de protecție.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia nu a autorizat și nu a pus la dispoziția niciunei terțe părți informații medicale referitoare la pacienți.

În prezent, la nivel intern, a fost demarată o analiză administrativă pentru a verifica circumstanțele în care aceste informații au apărut în spațiul public. În funcție de concluzii, vor fi dispuse toate măsurile legale și administrative care se impun.

Totodată, ne delimităm ferm de orice acțiune care încalcă dreptul pacienților la viață privată, demnitate și confidențialitate. Protejarea interesului și drepturilor pacienților rămâne o prioritate fundamentală pentru instituția noastră.

Facem apel la reprezentanții mass-media și la opinia publică să trateze cu responsabilitate informațiile de natură medicală și să respecte cadrul legal privind protecția datelor personale”, se arată într-un comunicat de presă remis de managerul Spitalului Județean de Urgență din Slobozia, Liviu Patrichi.

FOTO: Facebook