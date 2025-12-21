Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă

Gândul îți propune, în această după-amiază, un test de inteligență. Trebuie să muți un sigur băț de chibrit, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă.

Astăzi, vă aducem în prim-plan un nou test de inteligență în care trebuie să faceți o mutare, pentru a obține o egalitate corectă. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă. Însă, înainte de a afla ce mutare este necesară, vă arătăm câteva informații legate de testele IQ.

Unii dintre specialiștii din domeniul psihologiei susțin că efectuarea unor teste IQ și de logică ar putea contribui activ la dezvoltarea gradului de inteligență al unui individ. Se recomandă efectuarea unor astfel de teste încă de la vârste fragede. Sunt folosite frecvent în diagnosticul psihologic, dar de reținut faptul că rezultatele acestor teste ar putea să nu fie concludente. Testele, care au fost perfecționate de Alfred Binet, pot fi introduse și în jocuri de tip puzzle pentru cei mici.

Test IQ: mutați un băț pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă

Acum, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă. Dar care să fie, oare, chibritul „buclucaș”?

Cu bețele de chibrit așezate pentru a reprezenta această ecuație aparent greșită, tot ce trebuie să faci este să o transformi într-o egalitate corectă, fără a adăuga sau elimina vreun element.

Răspunsul este unul ingenios și surprinzător. Mută un băț din cifra 3 și o transformi în 2, apoi egalitatea ta va fi: 2 + 2 =4.

Trucul se bazează pe faptul că cifrele construite din bețe de chibrit pot fi reinterpretate vizual. Cifra 3 poate fi transformată în 2.

