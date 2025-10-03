Prima pagină » Diverse » Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei

03 oct. 2025, 20:47, Diverse
O trombă uriașă a fost filmată în Marea Neagră. Imaginile surprinse arată coloanal de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni. Trombele marine apar atunci când mase de aer cald și rece se întâlnesc deasupra apei, iar vântul creează un efect de rotație. Priviți, mai sus, imaginile spectaculoase!

Tromba marină este un fenomen meteorologic, ca un vârtej puternic de aer ce se formează deasupra apei (similar unei tornade, dar care se formează deasupra mării sau a altor corpuri de apă).

