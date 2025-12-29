Prima pagină » Z » Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului

Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului

29 dec. 2025, 13:08, Z
Lumina joacă un rol important în viața noastră, iar lipsa ei este motivul pentru care ne simțim mai obosiți și somnoroși pe timp de iarnă.

Creierul primește semnale de la ochi

În luna decembrie, mulți au observat faptul că, cu cât ziua este mai scurtă, cu atât ne este mai greu să ne trezim dimineața. Putem să căscăm toată ziua, dar seara o să vrem să dormim mai devreme.

„Când ochii văd lumina, ei trimit semnale către creier, către o glandă pineală, și spun – hei, afară e zi, nu trebuie să dormi, nu produci melatonină. De îndată ce începe să se întunece, ochii constată că afară e întuneric, trimit un mesaj către creier și spun – ascultă, începe să se întunece, trebuie să începi să produci melatonină, și atunci ne simțim somnoroși”, a explicat Celmiņa, președinta Societății Letone de Medicină a Somnului.

De vină pentru faptul că dormim mai mult este întunericul, mai ales în luna decembrie.

„Totul se leagă. Dar o cantitate măsurabilă care crește și scade ciclic tot timpul este întunericul și lumina din Letonia”, a explicat ea.

Natālija Bērziņa, expertă în somnologie, psihiatru și doctor în științe medicale a confirmat că acest lucru este susținut de studii efectuate în întreaga lume, iarna, dacă ar fi permis, oamenii ar dormi în mod natural cu o oră mai mult, în medie. În plus, iarna, există o tendință de creștere a somnului, timp în care creierul ne organizează amintirile.

Somnul REM ( Rapid Eye Movement – caracterizat prin mișcări rapide ale ochilor) este, de asemenea, foarte important pentru reglarea stării emoționale, așa că, probabil, prelungirea duratei sale pe timp de iarnă este un mecanism compensatoriu în organism pentru a ne simți puțin mai bine în general.

Cum ajută terapia cu lumină puternică

Însă pentru mulți, acest lucru s-ar putea să nu fie suficient în cea mai întunecată perioadă a anului. „Lumina este un regulator foarte puternic al creierului nostru. Reglează somnul, bunăstarea și contribuie la o mulțime de factori diferiți. Nu este vorba doar de melatonină, nu este vorba doar de stres, este o combinație”, a subliniat Celmiņa.

Ea a subliniat că terapia cu lumină puternică ar putea avea un mare succes în a-i ajuta pe oameni în cea mai întunecată perioadă a anului. „Lumina puternică are un anumit număr de lucși, care încearcă să imite lumina soarelui. Este un tip real de terapie, în care încercăm să reducem melatonina din creierul uman cu ajutorul luminii.” 

