Rezoluții în medicină pentru anul 2026. Medicamentele fabricate în Lituania vor fi testate anul viitor în spațiu

Chiar dacă startup-ul lituanian în domeniul științelor vieții are numai cinci ani, Delta Biosciences, deja desfășoară proiecte la care alții doar visează. Compania se pregătește pentru o misiune unică, în cadrul ei, medicamentele dezvoltate în Lituania pentru astronauți vor fi trimise în spațiu timp de trei ani.

Printre partenerii companiei se numără agenții spațiale precum NASA, Agenția Spațială Europeană (ESA) și Agenția Spațială din Regatul Unit, cu care Delta Biosciences a semnat un acord de cooperare în septembrie.

Medicamentele fabricate în Lituania vor fi testate anul viitor în spațiu

Cofondatorul companiei, Dominykas Milašius, a declarat că stabilitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor în spațiu reprezintă o problemă majoră abordată în prezent de foarte puține institute și companii științifice.

„În acest moment, probabil că ne numărăm printre aproximativ 20 de grupuri de cercetare active la nivel mondial. Și aș spune că ne numărăm printre 10 până la 20 de companii care lucrează la testarea științelor vieții în spațiu”, spune Milašius.

Astronauții sunt expuși la radiații intense

În timpul unei misiuni de șase luni, astronauții de la bordul ISS sunt expuși la o doză cumulată de radiații de aproximativ 250 de ori mai mare decât cea experimentată în mod normal pe Pământ, la nivelul mării. Aceasta este aproximativ echivalentă cu doza primită în urma a peste 10 scanări CT, a declarat astrofizicianul Dr. Vidas Dobrovolskas . O astfel de radiație intensă crește riscul de deteriorare a ADN-ului, ceea ce ar putea duce la mutații și la dezvoltarea cancerului. De asemenea, afectează sistemul cardiovasculare și nervos.

Așadar, una dintre sarcinile cheie ale oamenilor de știință care se pregătesc pentru misiuni spațiale de lungă durată este de a proteja astronauții de niveluri extrem de ridicate de radiații.

Ce medicamente se degradează în spațiu

Radiațiile intense din spațiu afectează nu doar astronauții, ci și medicamentele pe care le folosesc.

În medie, astronauții și cosmonauții care locuiesc la bordul Stației Spațiale Internaționale primesc reaprovizionare de aproximativ opt ori pe an, inclusiv alimente, echipamente pentru experimente științifice și alte articole – inclusiv truse medicale.

„Aceste kituri conțin în jur de 100 de molecule pe care le putem cumpăra cu toții de la farmacie. Acestea includ medicamente de urgență, diverse analgezice și uneori antibiotice”, spune Milašius.

Totuși, medicamentele se degradează mai repede în spațiu din cauza creșterii radiațiilor.

„În ultimii trei până la cinci ani, oamenii de știință au descoperit că adrenalina – medicamente pe bază de epinefrină – are o durată de valabilitate foarte scurtă în spațiu și își încetează activitatea. Conform publicațiilor științifice, ibuprofenul devine toxic după mai mult de 100 sau câteva sute de zile de expunere la radiațiile spațiale. Chiar și antibioticele simple și alte medicamente devin foarte instabile – uneori funcționează, alteori nu”, explică el.

Delta Biosciences încearcă să îmbunătățească medicamentele folosite de astronauți. O modalitate de a realiza acest lucru este prin suplimentarea ingredientului farmaceutic activ cu compuși suplimentari care prelungesc durata de valabilitate a medicamentului.