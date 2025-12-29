Prima pagină » Sport » A PLECAT de la echipa din Superliga. „Este o despărțire dureroasă”

29 dec. 2025, 13:16, Sport
Valentin Țicu s-a despărțit de Petrolul Ploiești. El a debutat la prima echipă în martie 2018, într-un meci cu Flacăra, în Liga 3. Ultimul meci la „lupi” a fost în iulie 2024, în derby-ul cu Rapid.

În acest meci din Superliga s-a accidentat grav, în minutul 85, leziunea la genunchi ținându-l departe de teren un an și jumătate.

A jucat pentru Petrolul 174 de meciuri și a marcat opt goluri. A evoluat la națională în meciul cu Elveția din preliminariile EURO 2024.

A fost om de bază la naționala U21 și a evoluat la Campionatul European din 2023.

„Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră. Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026” notează Petrolul.

„Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde sa pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării. Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un bărbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă”, a spus și Valentin Țicu.

Iar președintele clubului, Claudiu Tudor, a anunțat: „Este o despărțire dureroasă, dar sper și cred că va fi benefică pentru el. Îi doresc să meargă la o echipă la care sa aibă posibilitatea să joace cât mai curând și cât mai mult, astfel încât să redevină rapid jucătorul pe care îl știm cu toții. Am trăit multe momente frumoase împreună, a jucat aici de la Liga 3 și până la Liga 1, a fost căpitanul cu care Petrolul a revenit în primul eșalon. Un jucător deosebit, un om de mare calitate, iar ușa Petrolului îi va fi mereu deschisă! Mulțumim, Vali, și te așteptăm să te întorci și mai puternic”.

