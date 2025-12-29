14:58 UPDATE. Netanyahu vrea să-l convingă pe Trump să atace din nou Iranul Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va încerca să convingă Washingtonul să permită un atac asupra siturilor de rachete iraniene în cadrul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump din această seară. Washington Post (WP) a relatat acest lucru, citând surse. Conform publicației, Netanyahu continuă să considere Iran o amenințare regională majoră pentru securitatea Israelului și intenționează să obțină fie acordul SUA pentru lovituri din partea militarilor israelieni, fie participarea directă a forțelor armate americane la o posibilă operațiune. După cum notează WP, este puțin probabil ca Netanyahu să își atingă obiectivele, deoarece liderul american încearcă în prezent să evite escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu și să continue implementarea propriei agende de menținere a păcii. În noaptea de 13 iunie, Israelul a lansat o operațiune militară împotriva Iranului. Republica a ripostat. Statele Unite au intrat în conflict pe 22 iunie, atacând instalațiile nucleare iraniene din Isfahan, Natanz și Fordow. A doua zi, Iranul a atacat baza aeriană Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază aeriană americană din Orientul Mijlociu. În urma acestui fapt, Trump a anunțat că Israelul și Iranul au convenit asupra unui armistițiu, care a intrat în vigoare pe 24 iunie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump se vor întâlni, luni sera, în Florida pentru a discuta următoarea etapă a planului de pace din Gaza, relatează France 24. Conform celei de-a doua faze a armistițiului, Israelul urmează să se retragă de pe pozițiile din Gaza, în timp ce Hamas ar trebui să depună armele – un blocaj major în discuții.

Trump, care a declarat că Netanyahu a cerut să se întâlnească, este dornic să anunțe – încă din ianuarie – un guvern tehnocrat palestinian pentru Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare.

La începutul acestei luni, jurnaliștii de la Axios avertizau că Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun.

Ce presupune a doua fază a planului de pace

Conform datelor Axios, a doua fază a acordului implică retragerea Israelului dintr-o parte mai mare din Gaza, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare (ISF) în enclavă și intrarea în vigoare a unei noi structuri de guvernare, inclusiv a Consiliului pentru Pace condus de Trump.

Cu alte cuvinte, un guvern tehnocrat palestinian va funcționa sub conducerea unui consiliu executiv, care va fi, la rândul său, condus de Trump.

Acesta va include 12-15 palestinieni care au experiență în management și afaceri și nu sunt afiliați cu Hamas, Fatah sau alte partide sau facțiuni palestiniene. Consiliul pentru Pace, condus de Trump, va include și aproximativ 10 lideri din țările arabe și occidentale.

Printre aceștia se vor număra, fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, dar și consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff.

Agenția de știri Axios a relatat, vineri, că Trump a dorit să convoace prima reuniune a unui nou „Consiliu al Păcii” pentru Gaza, pe care îl va prezida, la forumul de la Davos, în Elveția, în ianuarie.

Casa Albă a anunțat că Trump și Netanyahu se vor întâlni, luni, la ora 13:00 (20:00, ora României).

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat că Netanyahu va discuta despre a doua fază, care implică asigurarea că „Hamas este dezarmată și Gaza este demilitarizată”.

Însă Netanyahu va încerca, de asemenea, să mute atenția asupra Iranului în timpul celei de-a cincea întâlniri a sa cu Trump din acest an.

Netanyahu a adus în discuție și „pericolul pe care Iranul îl reprezintă nu doar pentru Orientul Mijlociu, ci și pentru Statele Unite”, a declarat Bedrosian înainte de a zbura cu premierul israelian.

Potrivit France 24, înalții oficiali ai Casei Albe sunt din ce în ce mai exasperați de ceea ce consideră a fi eforturi ale lui Netanyahu de a întârzia procesul de pace.

Încetarea focului în Gaza este una dintre principalele realizări ale primului an din al doilea mandat a lui Trump.

În prima fază a acordului, Hamas a eliberat ostaticii rămași, atât morți, cât și vii, din atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Hamas a returnat toți ostaticii, cu excepția unui singur corp. De atunci, ambele părți acuză încălcări frecvente ale armistițiului.

