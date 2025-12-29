Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?

Spania a fost puternic afectată de schimbările climatice în 2025. În august anul trecut, cel mai grav val de incendii al secolului a devastat aproape 400.000 de hectare, mai mult decât suprafața statului Mallorca, în timp ce temperaturile extreme au făcut ca această vară să fie cea mai fierbinte de când au început înregistrările și ultimii patru ani cei mai fierbinți din istorie. În același timp, ploile torențiale au stabilit și ele recorduri, iar inundațiile continue au dus la prima demisie a unui primar, primarul orașului Alcanar (Tarragona), din cauza urgenței meteorologice, publică RTVE.

„Și totuși, acest fenomen nu ocupă un loc central în titlurile de presă, discursurile publice sau conversațiile private. Ne obișnuim să batem un record după altul și cu succesiunea dezastrelor? 2025 a fost ultimul cui bătut în sicriul normalității climatice”, spune ecologistul și popularizatorul Andreu Escrivà. O „certificare foarte dureroasă”, în primul sfert al acestui secol, că „am îngropat clima în care oamenii au trăit în ultimii 10.000 de ani”.

Principala noastră problemă, atunci când vine vorba de a acorda acestui fenomen o importanță proporțională cu gravitatea sa, nu este atât faptul că avem „preocupări finite”, așa cum se credea până acum, ci mai degrabă că este o chestiune de „atenție”. „Oamenii sunt preocupați de schimbările climatice, ceea ce nu avem este spațiul mental și capacitatea de atenție pentru a le aborda”, mai ales că este o „problemă extrem de complexă, multifactorială, fără o soluție unică”, a declarat el pentru RTVE Noticias.

Toate acestea într-o lume cu „pirați ai atenției” precum rețelele sociale și în care problema climatică trebuie să concureze în mintea și acțiunile noastre zilnice cu probleme urgente precum locuințele, inflația sau precaritatea, printre multe altele, explică el.

O îngrijorare care crește rapid și este repede uitată

Acest lucru se reflectă în întrebarea lunară a CIS privind principalele preocupări ale cetățenilor. În majoritatea cazurilor, „schimbările climatice nu sunt menționate nici măcar de 1% dintre oameni, cu excepția cazului în care coincid cu un episod extrem”, cum ar fi valurile lungi de căldură, explică Pablo Meira, profesor la Universitatea din Santiago de Compostela și director al grupului de cercetare privind Pedagogia Socială și Educația de Mediu.

În acele momente, acestea urcă pe primele poziții și sunt citate de până la o cincime dintre spanioli, așa cum s-a întâmplat cu marele episod de căldură din 2022. Tot în acest an, 95% dintre spanioli au fost „foarte îngrijorați” sau „destul de îngrijorați” de incendii, potrivit Centrului de Cercetări Sociologice, iar printre cele mai populare căutări pe Google apar fenomene precum „alertă de ploaie” sau „incendii Spania”.

Însă, de îndată ce evenimentul în cauză dispare din mass-media, interesul scade vertiginos. „Oamenii cred că nu îi va afecta personal, că va afecta alte societăți mai vulnerabile sau că este o problemă în viitor. Există o distanță de care profită și negaționismul pentru a cultiva îndoieli și scepticism”, spune Meira.

Amnezie climatică: normalizăm căldura din ce în ce mai sufocantă

Pe lângă schimbările de preocupări, Escrivà citează teoria „liniei de bază schimbătoare”, conform căreia, pe măsură ce condițiile climatice se schimbă atât de rapid, pierdem referința vremurilor de „normalitate” la care vrem să ne întoarcem.

„Tinerii nu duc dorul verilor precum cele din copilăria mea, când în Valencia trebuia să porți un pulover noaptea pentru că se făcea frig. Nu le lipsește pentru că nu au experimentat-o ​​niciodată”, spune el. „Sentimentul de pierdere este diferit.

Și deși, așa cum se poate citi pe rețelele de socializare, este posibil să fi avut o «senzație mai caldă» într-un anumit an din trecut, înainte ca criza climatică să-și arate întreaga forță, asta nu înseamnă că a fost de fapt mai cald, ci că condițiile erau mai rele: nu exista aer condiționat în case și transport, iar clădirile nu erau la fel de adaptate, de exemplu.

Ne resetăm creierul meteorologic la fiecare cinci ani

La aceasta se adaugă un fel de amnezie climatică: ne obișnuim rapid cu vremea mai caldă. «Ne resetăm creierul meteorologic la fiecare cinci ani sau cam așa ceva», ceea ce duce la «normalizarea» situațiilor extreme pe care le trăim în prezent. «Uităm repede de căldură, dar avem o reamintire lunară să plătim chiria.

Pentru aceasta, pentru a stabili serii istorice și a certifica dacă se păstrează înregistrări, există știință și organisme precum Aemet.

„Problema este că, într-o perioadă a politicii mai degrabă emoționale decât raționale și cu o campanie sistematică a dreptei și a extremei drepte pentru a discredita știința și instituțiile, această experiență subiectivă ajunge să cântărească mai mult”, spune autorul unor cărți precum Y ahora yo qué hago: Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción (Și acum ce fac: Cum să evit vina climatică și să acționez).

O politică climatică globală în retragere

Nici faptul că politica climatică globală este în plină retragere nu ajută. Negaționismul auto-mărturisit al lui Donald Trump, care a semnat în primele sale zile de mandat ieșirea din Acordul de la Paris, a deschis calea, și există semne clare de regres și de această parte a oceanului. Ultima, acum doar câteva zile, când Comisia Europeană a propus prelungirea duratei de viață a mașinilor cu combustie.

Atenția pe care o primește încălzirea globală pe agenda politică „influențează direct percepția relevanței problemei”, spune Pablo Meira, profesorul USC.

Disperare și alienare

Semnarea istorică a Acordului de la Paris pentru reducerea emisiilor în 2015 a servit la conștientizarea lumii de gravitatea situației, dar zece ani mai târziu este clar că nu am făcut suficiente progrese și la ultimul summit climatic din Brazilia, nici măcar o mențiune a combustibililor fosili nu a fost inclusă în textul final. Toate acestea creează „disperare și alienare” în rândul cetățenilor, potrivit lui Escrivà.

Dar nu totul este pierdut. Spaniolii continuă să manifeste un grad ridicat de îngrijorare cu privire la schimbările climatice, iar conform datelor CIS de la începutul anului, 84% din populație le considera „o amenințare reală la adresa bunăstării umane și a sănătății planetei”. Procentele au fost, de asemenea, mari în rândul alegătorilor tuturor partidelor, cu excepția Vox.

Combaterea schimbărilor climatice înseamnă și „un trai mai bun”.

El propune, de asemenea, legarea acestei probleme de conceptul de „a trăi mai bine, a avea o viață bună”. În același sens, Meira amintește de limitele discuției despre lupta climatică ca despre o chestiune de „sacrificii”. „Trebuie să prezentăm clar alternativele, care există, și, de asemenea, beneficiile pe care le au”, cum ar fi îmbunătățirile aduse sănătății pe care le implică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de exemplu.

Cercetătorul de la Universitatea din Santiago de Compostela solicită, de asemenea, includerea unei „curriculume de urgență climatică” în educație, în special în învățământul secundar, și ca importanța acestei probleme să fie văzută în toate materiile, nu doar în cele legate de științele naturii.

Pablo Meira a subliniat că „negaționismul în Spania începe să crească semnificativ în rândul populației mai tinere, cele cu cel mai înalt nivel de școlarizare”, așa că este deosebit de important să se acționeze în acest domeniu.

La câteva zile distanță de 2026, Aemet prezice că începutul acestui nou an va fi mai cald decât media. Întrebarea este dacă vom continua să ne obișnuim cu o căldură care face ca recordul după record să fie demodat.

