Președintele FRF a tras concluzia despre jocul naționalei. Ce spune despre calificarea la Mondial

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că Mircea Lucescu are toată susținerea federalilor, în încercarea naționalei de a se califica la CM 2026.

Dar, șeful federație recunoaște că naționala ar fi putut avea rezultate mai bune în acest an, în care a terminat grupa din preliminariile CM 2026 pe locul trei, după Austria și Bosnia-Herțegovina.

România va juca semifinala cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026 și dacă învinge va evolua în finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Președintele FRF, concluzie despre jocul naționalei din preliminariile CM 2026: „Am fi putut mai mult”

„Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc și mondial. Are experiență, autoritate și o viziune clară. FRF susține stabilitatea și continuitatea, mai ales într-un context în care schimbările dese nu aduc performanță. Avem un dialog constant și deschis, iar în acest moment există toată susținerea din partea administrației FRF pentru proiectul început, a spus Răzvan Burleanu, care a vorbit și despre barajul cu Turcia: „Este, fără îndoială, un meci extrem de dificil, într-o atmosferă incendiară. Dar cred că echipa națională a demonstrat în ultimii ani că poate face față presiunii. Șansele sunt reale, iar cheia va fi atitudinea, disciplina tactică și capacitatea de a gestiona momentele decisive ale jocului”.

„Nu aș spune că ne-a surprins complet (n.red. – jocul din preliminarii). Fotbalul internațional este extrem de competitiv, iar diferențele sunt din ce în ce mai mici. Am avut meciuri în care puteam mai mult, este adevărat, dar și momente bune care arată potențialul acestui grup. A fost o campanie dificilă, cu adversari puternici, iar ceea ce contează acum este capacitatea noastră de a reacționa, de a învăța și de a merge mai departe uniți. Drumul nostru nu s-a încheiat și trebuie să credem și să muncim până la final. Suntem la doi pași de o calificare la Mondial, una pe care ne-o dorim de 28 de ani. Cred că această generație poate să ne-o ofere, așa cum în 2024 ne-a oferit cea mai bună performanță din ultimii 24 de ani.

2025 a fost un an bun pentru fotbalul românesc. Munca susținută, integritatea, capacitatea de a inova, competențele echipei, dinamismul și curiozitatea au reprezentat elemente cheie în abordarea noastră în acest an. La nivel de primă reprezentativă am fi putut mai mult și anume o calificare directă, dar recunoaștem în același timp că Austria, chiar dacă am învins-o la București, a fost o echipă mai bună care a meritat să se califice direct”, a mai declarat acesta, potrivit Agerpres.