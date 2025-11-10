Prima pagină » Diverse » Un antreprenor și-a VÂNDUT afacerea, la 35 de ani, dar nu s-a regăsit în urma acestui gest: „Nu pot trăi stând pe o plajă, am nevoie de un scop”

10 nov. 2025, 22:03, Diverse
Tom Grogan / FOTO: Captură X

Tom Grogan, un antreprenor britanic în vârstă de 35 de ani, și-a vândut pachetul majoritar al Wingstop UK  pentru 532 de milioane de dolari, dar viața sa nu a devenit mai ușoară sau mai relaxantă, așa cum s-ar fi așteptat, ci chiar surprinzător de plictisitoare.

„Timp de șapte ani, tot ce aveam în cap era cum să fac această afacere să reușească. Doar la asta mă gândeam zi și noapte. Iar când, în sfârșit, ajungi acolo, e puțin ciudat. Te gândești: Ok, am terminat. Și acum ce? Iar banii, de fapt, nu umplu golul acela”, a declarat Grogan într-un interviu pentru Fortune.

De la muncitor în construcții la antreprenor milionar, ascensiunea sa a fost rapidă și impresionantă. În doar zece ani, acesta a deschis 57 de restaurante în Marea Britanie. Cu toate acestea, succesul financiar nu i-a adus satisfacția așteptată.

FOTO: Colaj Shutterstock

FOTO: Colaj Shutterstock

„Trebuie să îți schimbi acum mentalitatea: nu mai construim afaceri. Am trecut de la a fi antreprenor, la a gestiona bani -și acestea sunt două seturi de abilități complet diferite,” a spus el.

În loc să cumpere o vilă sau o flotă de mașini rapide, Tom a încă stă cu chirie. Împreună cu Herman Sahota și Saul Lewin, cofondatorii săi, a dedicat prima jumătate a acestui an pentru a se relaxa și a începe să se gândească la ce vor să facă în continuare.

„E plictisitor. Nu pot trăi stând pe plajă, am nevoie de un scop. Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mintea, să ne provoace. Ai nevoie de un scop pentru care să te trezești în fiecare zi, iar noi nu avem asta în acest moment”, spune Tom Grogan.

În acest context, Grogan plănuiește să se întoarcă la muncă, chiar dacă nu a decis încă asupra domeniului următoarei sale afaceri.

