Un CUTREMUR a avut loc, vineri dimineaţă, în zona Vrancea-Buzău. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc, vineri dimineaţă, în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 118,6km, la ora 7:32, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploieşti, 64km SV de Focşani, 69km E de Braşov, 69km SE de Sfântu-Gheorghe, 96km NE de Târgovişte.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea, amintește Antena 3.

Luna trecută, în țara noastră s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.