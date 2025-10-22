CUTREMUR în România, miercuri dimineață. Seismul a fost resimțit în mai multe județe. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, la o adâncime de 90 de kilometri.

Institutul a precizat că epicentrul s-a aflat în apropierea următoarelor orașe: 41 km nord-vest de Focșani, 72 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km sud de Bacău, 80 km nord de Buzău, 83 km sud-vest de Bârlad și 89 km est de Brașov.

În luna octombrie, în România s-au înregistrat 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter, majoritatea având loc în zona seismică Vrancea.

Cele mai puternice cutremure ale anului 2025 au avut magnitudinea de 4,4, produse pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai mare seism a avut loc pe 16 septembrie 2024, în județul Buzău, având magnitudinea 5,4 pe scara Richter, fiind resimțit inclusiv în București.