Un turist român a MURIT în Grecia, în timpul vacanței sale în staţiunea Thermaikos din Salonic. Cum s-a întâmplat tragedia

Un turist român a murit, sâmbătă, în timpul vacanței sale din Grecia. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a căzut de pe un dig în staţiunea Thermaikos din Salonic, într-un moment de neatenţie, fiind tras la fund de curenţi.

Potrivit CNN Grecia, martorii au reuşit să-l scoată din apă, să-l aducă la mal şi să-i ofere primul ajutor.

Apoi, echipele de intervenţie sosite de urgență la faţa locului au continuat manevrele de resuscitare şi într-un final a fost stabilizat.

Ulterior, a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la Spitalul General AHEPA, dar – din păcate – acolo bărbatul a încetat din viață.

Autoritatea Portuară din Salonic a deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul, iar autorităţile elene au dispus şi efectuarea unei autopsii.