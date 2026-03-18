Verdictul pieței: OPTIblu, dublă recunoaștere ICERTIAS pentru categoria „ochelari de vedere”

Verdictul pieței: OPTIblu, dublă recunoaștere ICERTIAS pentru categoria „ochelari de vedere”

Consumatorii compară produsele tot mai atent, verifică informațiile și sancționează rapid lipsa de transparență, astfel că încrederea se construiește greu și se pierde ușor. De aceea, distincțiile acordate pe baza cercetărilor independente și a evaluărilor publicului funcționează ca un barometru al consecvenței, nu ca o simplă validare de imagine.

OPTIblu, parte a Optical Investment Group, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul opticii medicale din România, a fost desemnat câștigător al Best Buy Award oferit de ICERTIAS la categoria „ochelari de vedere”, pentru cel mai bun raport calitate–preț. În plus, compania a primit și distincția Customers’ Friend pentru excelență în servicii, recunoaștere acordată în mod exclusiv la nivel național, în categoria sa.

Ce măsoară, concret, premiile ICERTIAS?

ICERTIAS este o organizație internațională care evaluează branduri pe baza unor cercetări independente de piață. Best Buy Award se bazează pe studii realizate la nivel național și urmărește percepția consumatorilor asupra raportului optim calitate–preț dintr-o categorie. Distincția Customers’ Friend are ca scop, în aceeași logică, evaluarea serviciilor și a experienței oferite.

Prin urmare, vorbim despre indicatori de încredere construiți din feedback-ul clienților, nu despre premii acordate în baza unor criterii interne sau a unei campanii punctuale. Iar exclusivitatea Customers’ Friend în România, pe categoria sa, adaugă relevanță suplimentară acestui rezultat.

Tehnologii premium și eficiență operațională

Din perspectiva OPTIblu, cele două distincții confirmă un model construit pe două direcții complementare. Pe de o parte, acces la branduri și tehnologii premium, iar pe de altă parte, menținerea unor prețuri competitive prin optimizarea proceselor și eficiență operațională. În același timp, compania prioritizează calitatea serviciilor, tratată ca standard, nu ca excepție, de la prima interacțiune până la soluția finală.

Optica medicală: consultație, recomandare, adaptare, servicii

Categoria „ochelari de vedere” depășește cu mult componenta de design. Este vorba despre consultație optometrică, recomandare personalizată, adaptarea lentilelor la nevoi specifice și servicii post-vânzare. Tocmai de aceea, raportul calitate–preț nu se reduce la o etichetă, ci reflectă un pachet integrat de servicii și produse.

OPTIblu arată că investește constant pentru a menține standarde unitare la nivelul rețelei și pune accent pe claritatea informațiilor, recomandări adecvate și un parcurs simplificat, fără pași inutili. Abordarea vizează atât soluții accesibile pentru corecții uzuale, cât și opțiuni avansate, adaptate cerințelor specifice.

Consumatori mai informați, criterii mai stricte

Piața a devenit mai matură, iar criteriile de selecție mai exigente. Consumatorii urmăresc tehnologii de lentile, garanții, servicii suplimentare și compară activ alternativele. În acest context, distincțiile ICERTIAS obținute de OPTIblu reflectă atât competitivitatea raportului calitate–preț, cât și încrederea construită printr-o experiență consecventă.

Compania consideră rezultatul ca un indicator direct în ceea ce privește investițiile în infrastructură medicală, formarea echipelor și eficiență operațională, ce pot susține un model în care performanța de business se aliniază cu așteptările consumatorilor pentru servicii accesibile, clare și ușor de utilizat.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

Material susținut de Optical Investment Group.

