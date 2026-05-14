CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori

Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) din Parchetul General continuă și joi ancheta care îi vizează pe procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile au continuat și în cursul zilei la birourile celor doi magistrați, relatează Mediafax.

UPDATE. Gigi Valentin Stefan a ajuns la Parchetul General pentru audieri

UPDATE. Teodor Niță a ajuns la Parchetul General pentru audieri.

„Nu am nicio activitate de corupție care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu, nu știu pentru ce, degeaba mă întrebați, că nu vă pot răspunde, dar, după ce voi afla, dacă voi putea, vă voi spune”, a spus Teodor Niță.

Întrebat ce au găsit procurorii la percheziții, Niță a răspuns: „Absolut nimic. 100% absolut nimic”.

„Nu mă ascund și nu fug ca un laș”, a adăugat Teodor Niță.

UPDATE. Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, însoțit de avocat, a fost chemat din nou la Parchet. Acesta a repetat că nu știe nimic despre proces sau acuzațiile din dosar.

UPDATE. Secția pentru procurori din cadrul CSM a avizat solicitarea formulată de SUPC privind eventuala reținere a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Potrivit unor surse judiciare, cei doi sunt suspectați de implicare în posibile fapte de corupție.

UPDATE. Secția pentru procurori a CSM, convocată de urgență, urma să analizeze și să aprobe noi solicitări formulate în dosarul care îi privește pe procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, suspectați de presupuse fapte de corupție. Conform legii, procurorii pot fi percheziționați, reținuți sau arestați doar cu acordul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

UPDATE. Potrivit infosudest, anchetatorii au ieșit din sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța transportând în dubă mai multe plicuri și dispozitive de stocare ridicate în urma perchezițiilor.

Procurorii sunt aduși la București cu mandat

UPDATE 15.15. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt transportați de la Constanța la București, în baza unor mandate de aducere. La ieșirea din Parchetul General, Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, a declarat că a fost audiat ca martor de procurorii SUPC, fără să cunoască exact cauza în care a fost chemat.

„Nu știu nimic, sunt martor. Aștept și eu, sunt curios, nu știu. Nu pot să vă spun nimic”, a declarat Learciu.

Primul care urmează să ajungă la audierile de la Parchetul General este procurorul Teodor Niță. Surse judiciare susțin că acesta are calitatea de suspect și este vizat de acuzații de abuz în serviciu.

UPDATE 14:20. Potrivit presei locale din Constanța, avocatul procurorului Teodor Niță, Liviu Zaharia, a confirmat că perchezițiile SUPC continuă în birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Apărătorul susține că, în acest moment, magistraților nu li s-au adus oficial acuzații și că aceștia nu au încă o calitate procesuală în dosar. „Procurorii caută de toate”, a declarat avocatul.

UPDATE 13:50. Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, urmează să fie audiat joi la Parchetul General în calitate de martor, după perchezițiile desfășurate miercuri atât la sediul instituției pe care o conduce, cât și la domiciliul său.

Sume importante de bani, găsite la percheziții

UPDATE 13:30. Procurorii SUPC ar fi descoperit sume importante de bani în urma perchezițiilor făcute în biroul și autoturismul procurorului Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit unor surse judiciare, aproximativ 130.000 de euro ar fi fost găsiți în biroul acestuia, iar alți circa 35.000 de euro în mașină.

Conform declarației de avere din 2023, publicată pe site-ul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan declara un teren agricol în Călărași, un autoturism BMW din 2016 și venituri totale de aproximativ 325.432 lei, reprezentând salarii și alte drepturi încasate de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Surse judiciare susțin însă că procurorul ar avea un stil de viață mult peste nivelul veniturilor declarate.

Fiul acestuia, David Ștefan, apare frecvent în imagini cu autoturisme de lux, unele fiind scoase la vânzare inclusiv pe site-uri publice.

Totodată, David Ștefan ar utiliza în prezent un BMW M5 înmatriculat pe firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, companie în care este asociată fosta soție a procurorului.

Până în septembrie 2023, acesta ar fi folosit un autoturism McLaren GT cu același număr de înmatriculare. La acel moment, mașina era deținută de societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrată de Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, considerat apropiat al fostului procuror general al PCA Constanța. Ulterior, autoturismul ar fi fost transferat către firma ANOBAM COMPANY SRL. Surse judiciare afirmă că și un Lamborghini ar fi fost înmatriculat pe societatea SC SOLID STORE SRL.

În 2018, Rise Project relata că procurorul Gigi Valentin Ștefan, care a condus de-a lungul timpului toate parchetele importante din Constanța, și-ar fi trecut inclusiv o casă de aproximativ 1.000 de metri pătrați, construită pe malul lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

În ceea ce îl privește pe procurorul Teodor Niță, acesta a declarat miercuri seară, după perchezițiile SUPC, că nu ar avea nicio calitate în dosarul penal.

