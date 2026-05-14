Prima pagină » Justiție » CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori

CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori

CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) din Parchetul General continuă și joi ancheta care îi vizează pe procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile au continuat și în cursul zilei la birourile celor doi magistrați, relatează Mediafax.

UPDATE. Gigi Valentin Stefan a ajuns la Parchetul General pentru audieri

Gigi Valentin Stefan

UPDATE. Teodor Niță a ajuns la Parchetul General pentru audieri.

„Nu am nicio activitate de corupție care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu, nu știu pentru ce, degeaba mă întrebați, că nu vă pot răspunde, dar, după ce voi afla, dacă voi putea, vă voi spune”, a spus Teodor Niță.

Întrebat ce au găsit procurorii la percheziții, Niță a răspuns: „Absolut nimic. 100% absolut nimic”.

„Nu mă ascund și nu fug ca un laș”, a adăugat Teodor Niță.

UPDATE. Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, însoțit de avocat, a fost chemat din nou la Parchet. Acesta a repetat că nu știe nimic despre proces sau acuzațiile din dosar.

UPDATE. Secția pentru procurori din cadrul CSM a avizat solicitarea formulată de SUPC privind eventuala reținere a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Potrivit unor surse judiciare, cei doi sunt suspectați de implicare în posibile fapte de corupție.

UPDATE. Secția pentru procurori a CSM, convocată de urgență, urma să analizeze și să aprobe noi solicitări formulate în dosarul care îi privește pe procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, suspectați de presupuse fapte de corupție. Conform legii, procurorii pot fi percheziționați, reținuți sau arestați doar cu acordul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

UPDATE. Potrivit infosudest, anchetatorii au ieșit din sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța transportând în dubă mai multe plicuri și dispozitive de stocare ridicate în urma perchezițiilor.

Procurorii sunt aduși la București cu mandat

UPDATE 15.15. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt transportați de la Constanța la București, în baza unor mandate de aducere. La ieșirea din Parchetul General, Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, a declarat că a fost audiat ca martor de procurorii SUPC, fără să cunoască exact cauza în care a fost chemat.

„Nu știu nimic, sunt martor. Aștept și eu, sunt curios, nu știu. Nu pot să vă spun nimic”, a declarat Learciu.

Primul care urmează să ajungă la audierile de la Parchetul General este procurorul Teodor Niță. Surse judiciare susțin că acesta are calitatea de suspect și este vizat de acuzații de abuz în serviciu.

UPDATE 14:20. Potrivit presei locale din Constanța, avocatul procurorului Teodor Niță, Liviu Zaharia, a confirmat că perchezițiile SUPC continuă în birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Apărătorul susține că, în acest moment, magistraților nu li s-au adus oficial acuzații și că aceștia nu au încă o calitate procesuală în dosar. „Procurorii caută de toate”, a declarat avocatul.

UPDATE 13:50. Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța, urmează să fie audiat joi la Parchetul General în calitate de martor, după perchezițiile desfășurate miercuri atât la sediul instituției pe care o conduce, cât și la domiciliul său.

Sume importante de bani, găsite la percheziții

UPDATE 13:30. Procurorii SUPC ar fi descoperit sume importante de bani în urma perchezițiilor făcute în biroul și autoturismul procurorului Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit unor surse judiciare, aproximativ 130.000 de euro ar fi fost găsiți în biroul acestuia, iar alți circa 35.000 de euro în mașină.

Conform declarației de avere din 2023, publicată pe site-ul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan declara un teren agricol în Călărași, un autoturism BMW din 2016 și venituri totale de aproximativ 325.432 lei, reprezentând salarii și alte drepturi încasate de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Surse judiciare susțin însă că procurorul ar avea un stil de viață mult peste nivelul veniturilor declarate.

Fiul acestuia, David Ștefan, apare frecvent în imagini cu autoturisme de lux, unele fiind scoase la vânzare inclusiv pe site-uri publice.

Totodată, David Ștefan ar utiliza în prezent un BMW M5 înmatriculat pe firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, companie în care este asociată fosta soție a procurorului.

Până în septembrie 2023, acesta ar fi folosit un autoturism McLaren GT cu același număr de înmatriculare. La acel moment, mașina era deținută de societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrată de Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, considerat apropiat al fostului procuror general al PCA Constanța. Ulterior, autoturismul ar fi fost transferat către firma ANOBAM COMPANY SRL. Surse judiciare afirmă că și un Lamborghini ar fi fost înmatriculat pe societatea SC SOLID STORE SRL.

În 2018, Rise Project relata că procurorul Gigi Valentin Ștefan, care a condus de-a lungul timpului toate parchetele importante din Constanța, și-ar fi trecut inclusiv o casă de aproximativ 1.000 de metri pătrați, construită pe malul lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

foto: Rise Project.

foto: Rise Project.

În ceea ce îl privește pe procurorul Teodor Niță, acesta a declarat miercuri seară, după perchezițiile SUPC, că nu ar avea nicio calitate în dosarul penal.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță că fostul director de la Direcția Silvică Arad a pierdut procesul privind bonusul de pensionare. Câți bani va fi obligat să dea înapoi
17:25
Diana Buzoianu anunță că fostul director de la Direcția Silvică Arad a pierdut procesul privind bonusul de pensionare. Câți bani va fi obligat să dea înapoi
EXCLUSIV Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
15:10
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
JUSTIȚIE Percheziții la Primăria condusă de Robert Negoiță. Poliția locală sector 3 și funcționarii sunt vizați de ancheta DNA
14:57
Percheziții la Primăria condusă de Robert Negoiță. Poliția locală sector 3 și funcționarii sunt vizați de ancheta DNA
FLASH NEWS USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
14:33
USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
EXCLUSIV Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Suspiciuni judiciare: viața de lux a magistratului
13:27
Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Suspiciuni judiciare: viața de lux a magistratului
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
20:29
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
ACCIDENT O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
20:26
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
20:07
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
VIDEO Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
19:58
Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”

Cele mai noi

Trimite acest link pe