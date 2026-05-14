Prima pagină » Economic » Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități

Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități

Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dragoş Pîslaru afirmă că România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. Din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite, statul ar putea ajunge la penalități de până la 15 miliarde de euro. Suma pe care o mai poate încasa din Planul Național de Redresare și Reziliență este de aproximativ 13 miliarde de euro, conform ministrului Fondurilor Europene.

Potrivit unei informări privind stadiul PNRR România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR care încă nu au fost îndeplinite, deși planul de redresare se încheie peste trei luni, preia Digi24.

Penalități de peste 15 miliarde de euro

Din această cauză, țara noastră riscă penalități totale de peste 15 miliarde de euro (informarea poate fi consultată AICI).

Același document arată că, până în prezent, România a depus patru cereri de plată.  Și a primit fonduri în valoare totală de 10,72 miliarde de euro, reprezentând 50,08% din total.

Dintre cele 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ. 11 dintre acestea necesită inițiative legislative, adică au nevoie să treacă prin Parlament. Nouă proiecte au nevoie de acord politic, mai arată documentul.

Implementarea reformelor este greoaie

„Ritmul de implementare a reformelor este unul greoi. Fiind înregistrat progres foarte scăzut, iar în unele cazuri inexistent. Această situație generează riscuri semnificative în ceea ce privește respectarea termenelor asumate prin PNRR.

În acest context, atragem atenția asupra penalităților substanțiale aplicabile în cazul neîndeplinirii reformelor la termenele stabilite, subliniind necesitatea accelerării măsurilor și a unei implicări sporite din partea coordonatorilor responsabili”, este informarea transmisă de Ministerul Fondurilor Europene.

O jumătate e miliard de euro din PNRR, deja pierduți

P 1 Mai ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunţa, pe Facebook, că România a pierdut încă o tranşă din PNRR. Aproape jumătate de miliard de euro. Banii se adaugă celor 7 miliarde pierdute deja de România încă de anul trecut.

„Pierdem 458,7 milioane Euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.
Am primit, ieri seară (30 aprilie n.r.) evaluarea Comisiei Europene privind Cererea de plată nr. 3 din PNRR.

Este una dintre cele mai dificile cereri de plată pe care România le-a avut până acum. Această cerere a fost depusă de România pe 15 decembrie 2023.

Reformele incluse în CP3 trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii”, a transmis Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Recomandarea atutorului: Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro sub Guvernul Bolojan

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE A șasea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a pierdut moneda europeană în fața leului
14:18
A șasea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a pierdut moneda europeană în fața leului
DEZVĂLUIRI Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
06:00
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
EXCLUSIV Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
05:00
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
REACȚIE Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
16:37
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
ECONOMIE A cincea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a recuperat leul în fața monedei europene
14:39
A cincea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a recuperat leul în fața monedei europene
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44, 13 May 2026
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Pierderea biodiversității amenință direct sănătatea oamenilor, arată un nou studiu: dispariția polenizatorilor afectează alimentația și veniturile
FLASH NEWS Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
17:02
Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
TENSIUNI Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
16:59
Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
EXCLUSIV Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
16:57
Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
FLASH NEWS Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
16:56
Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
INEDIT Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
16:55
Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
JUSTIȚIE Numit de Bolojan la șefia Vămilor acum câteva luni, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. Ce suspectează procurorii
16:53
Numit de Bolojan la șefia Vămilor acum câteva luni, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. Ce suspectează procurorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe