Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a făcut o atenționare publică despre ambițiile regimului comunist de la Beijing. În interviul acordat postului de televiziune NBC News de la Beijing, Rubio a vorbit și despre poziția Chinei privind Iranul.

China este un cumpărător major al petrolului iranian sancționat (90% din petrolul exportat de Iran). Teheranul vinde Beijingului petrol sub prețul pieței. Vasele chineze comerciale au primit acces liber în Strâmtoarea Ormuz, aflată sub blocadă iraniană de când președintele american Donald Trump a declanșat atacurile Operațiunii Epic Fury asupra Iranului.

SUA și Israel au atacat Iranul din 28 februarie, acuzând regimul clerical pentru că ar încerca să fabrice arme nucleare.  Prețurile la carburanți au crescut semnificativ la nivel mondial după ce 20% din tranzitul petrolier global a fost blocat.

Xi Jinping îi împărtășește opiniile lui Trump privind Iranul

Președintele american a amenințat în aprilie Iranul cu distrugerea infrastructurii vitale dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz. Și președintele chinez Xi Jinping este de acord ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă” și că Iranul nu ar trebui să „fabrice arme nucleare”.

Secretarul Marco Rubio a declarat că pe durata summitului din China, Trump va încerca să-l convingă pe președintele chinez să aibă un rol „mai activ” în negocierile pentru încheierea războiului SUA-Iran. Rubio mai spune că președintele american se așteaptă ca Xi să aibă o contribuție decisivă și în redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Vasele chineze au fost blocate în Golful Persic, deoarece implementarea unui sistem „vom lăsa anumite nave să treacă, dar altele nu, este mai ușor de zis decât de făcut”, a declarat secretarul

„Este o sursă imensă de instabilitate. Poate amenința să destabilizeze Asia mai mult decât orice altă parte a planetei, pentru că (continentul) este foarte dependent de strâmtori pentru a obține energie”, a adăugat acesta.

„Partea chineză a declarat că nu este în favoarea militarizării Strâmtorii Ormuz sau a unui sistem de taxare, iar asta este și poziția noastră”, a declarat Rubio.

Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Profimedia images

Marco Rubio: Ambițiile Chinei nu se limitează la Taiwan

Marco Rubio a specificat că Xi Jinping insistă pe problema Taiwanului (sau Republica Chinei):

„Politica SUA pe problema Taiwanului este neschimbată și azi și de la întâlnirea pe care am avut-o astăzi aici. A fost adusă în discuție. Ei întotdeauna ridică problema pe partea lor. Noi ne clarificăm întotdeauna poziția noastră și trecem la celelalte subiecte”.

Secretarul spune că Beijingul ar prefera ca reunificarea să fie pe cale pașnică, adică, printr-un referendum.

„Cred că preferința Chinei este probabil ca Taiwanul să li se alăture de bunăvoie. Într-o lume perfectă, ce vor ei este un referendum prin care Taiwanul să agreeze să se alăture. Cred că asta ar prefera”.

Rubio menționează că liderul chinez își dorește ca reunificarea Chinei cu Taiwan să aibă loc în timpul conducerii sale. Xi Jinping, în vârstă de 72 de ani, este la conducerea Republicii Populare Chineze din 2012.

„În cele din urmă, acest aspect a fost prezent în mandatul președintelui Xi, cât timp va fi în funcție. El a precizat clar că ceea ce numest ei „reunificare”, cum o numesc ei, este ceva ce trebuie să se întâmple la un moment dat. Considerăm că ar fi o greșeală teribilă să impunem acest lucru prin forță sau prin orice metodă de altă natură”.

Marco Rubio: Dezvoltarea Chinei din ultimii 10 ani, fără precedent în istorie

Secretarul american atrage atenția că ritmul în care se dezvoltă forțele armate ale Chinei este fără precedent în istorie.

„Ritmul de creștere al armatei chineze în ultimii 10 ani nu are precedent, niciunul. Au investit miliarde și miliarde. Nu cred că ambițiile Chinei se limitează doar la Taiwan.  Cred că au ambiția să-și proiecteze forța la nivel global în cele din urmă, la fel cum fac SUA acum.”

Rubio îi liniștește însă pe urmăritorii interviului, chiar dacă China are o armată de 2.035.000 de soldați:

„China încă este în urma noastră, chiar dacă investesc mulți bani. În acest moment, are a doua cea mai puternică armată din lume, fără îndoială”.

Sursa Foto/Video: NBC News

