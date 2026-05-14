Diana Buzoianu anunță că fostul director de la Direcția Silvică Arad a pierdut procesul privind bonusul de pensionare. Câți bani va fi obligat să dea înapoi

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat joi, printr-o postare pe Facebook, că fostul şef al Direcției Silvice Arad, Teodor Ţigan, a pierdut definitiv procesul cu Romsilva. Curtea de Apel Timișoara a respins apelul formulat împotriva sentinței Tribunalului Arad și a menținut obligația de restituire a bonusului de pensionare în valoare de 280.520 de lei.

Instanța a decis: „Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvențional Țigan Teodor (…) în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă-reconvențional Regia Națională a Pădurilor-Romsilva”. De asemenea, Curtea de Apel Timișoara a respins și solicitarea lui Teodor Țigan privind plata cheltuielilor de judecată.

Cazul a devenit de interes după ce Diana Buzoianu a anunțat public, la finalul anului trecut, că fostul director silvic este obligat să returneze bonusul de pensionare primit, scrie Agerpres. Potrivit ministrului, suma de 280.520 de lei ar fi fost aprobată cu încălcarea legislației și a contractului de muncă.

„Bonusul a fost aprobat cu încălcarea inclusiv a legislației și cu încălcarea inclusiv a contractului de muncă”, declara atunci Diana Buzoianu.

Raportul Corpului de Control: investiții plătite, dar inexistente

Anul trecut, în luna noiembrie, ministrul Mediului anunța că va trimite către Parchet și conducerea Romsilva raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad. Printre neregulile semnalate s-ar afla investiții achitate, dar inexistente în teren, cum ar fi drumul forestier Valea Orbilor.

Potrivit declarațiilor oficiale, au fost plătite facturi de aproximativ 280.000 de lei pentru refacerea drumului, dar lucrările nu ar fi fost realizate efectiv.

„În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă și astăzi drumul în continuare nu există, deși banii au fost plătiți”, afirma, atunci, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat că Teodor Țigan și-ar fi depus cererea de pensionare în decembrie 2022, la Ocolul Silvic Bârzava, fără ca informația să fie transmisă mai departe către Romsilva.

Astfel, fostul director ar fi continuat să ocupe funcția și să primească salariu, în timp ce beneficia și de pensie. Potrivit explicațiilor oferite de Ministerul Mediului, situația ar fi continuat aproape doi ani.

Dar una dintre cele mai grave probleme semnalate de Corpul de Control vizează modul în care a fost aprobat bonusul de pensionare. Potrivit ministrului Mediului, solicitarea nu ar fi fost trimisă directorului general al Romsilva, ci directorului economic din cadrul Direcției Silvice Arad, aflat în subordinea directă a fostului director.

„Singurul om care avea puterea să decidă dacă se aprobă acest bonus era directorul general de la Romsilva”, a precizat Diana Buzoianu.

