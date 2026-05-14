CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur

Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar alocat lucrărilor, 12 dintre cele 48 de trenuri (24 tur/24 retur) care circulă pe această rută.

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor

Lucrările efectuate de CNCF CFR SA vor avea loc zilnic, în perioada 26-29 mai 2026, în intervalul orar 10:30–15:30. În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării acestora, următoarele trenuri CFR Călători nu vor circula:

R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) –Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11)

R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31)

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57)

R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51)

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17)

R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11)

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37)

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57)

R-M 7927 București Nord (plecare 14:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:51)

R-M 7929 București Nord (plecare 15:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 15:31)

R-M 7930 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:12) – București Nord (sosire 15:37)

R-M 7932 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:52) – București Nord (sosire 16:37)

Restul de 36 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului orar prevăzut în Mersul trenurilor.

Informații despre circulația trenurilor:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro

la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.

de la personalul nostru din staţii.

