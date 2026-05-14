Prima pagină » Știri externe » Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei l-a convocat joi pe ambasadorul rus la Budapesta, Evgheni Stanislavov, după un atac masiv cu drone în apropierea frontierei Ungariei cu Ucraina, transmite presa maghiară. Atacul asupra regiunii Transcarpatia a avut loc pe 13 mai, în Zakarpattia, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă.

Anita Orbán, ministrul de Externe al Ungariei

„L-am convocat pe ambasadorul rus la Ministerul de Externe din cauza atacului cu drone rusești de ieri asupra Transcarpatiei”, a declarat ministrul de Externe, Anita Orbán. „Am reiterat că guvernul ungar condamnă profund atacul rusesc și așteptăm încetarea imediată a agresiunii împotriva civililor.”

„V-am spus că este complet inacceptabil pentru Ungaria ca Transcarpatia, locuită de maghiari, să fie acum atacată”, a precizat ministrul de externe maghiar.

Evgheni Stanislavov, ambasadorul Rusiei la Budapesta

Potrivit Associated Press, Evgheni Stanislavov, care a fost convocat de șefa politicii externe maghiare, Anita Orban, a părăsit clădirea Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei la mai puțin de 30 de minute de la sosire. Acest demers este considerat de presa occidentală un semnal clar că Budapesta își schimbă politica față de Moscova după venirea la putere a prim-ministrului Peter Magyar. Sub predecesorul său, Viktor Orban, Ungaria a menținut legături strânse cu Rusia timp de mai mulți ani.

