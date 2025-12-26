„Ziua cea mare” pentru proprietatea ta: de ce e momentul potrivit acum

În viață există întâlniri pe care nu trebuie să le ratezi. Pentru proprietatea ta, una dintre ele este chiar acum: întâlnirea cu procesul de înregistrare sistematică, momentul în care în comuna ta se desfășoară lucrările prin care terenurile și construcțiile sunt măsurate, pe baza actelor prezentate și înscrise oficial în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Este „ziua cea mare” în care proprietatea ta va fi cadastrată, simplu și fără costuri.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

De ce este această „întâlnire” atât de importantă?

Prin înregistrarea sistematică, proprietatea ta beneficiază de:

măsurători realizate conform standardelor oficiale;

securitatea tranzacţiilor imobiliare;

facilitarea creditului ipotecar ;

carte funciară, necesară în orice tranzacție;

dezbaterea gratuită a succesiunii.

Este un pas esențial pentru a avea informații corecte și oficiale despre proprietatea ta.

Ce înseamnă pentru tine această etapă

Lucrările sunt finanțate din fonduri europene (POR 2014–2020 și PoCIDIF 2021–2027) și de la bugetul de stat, deci nu presupun costuri pentru proprietari. Contribuția ta, care asigură succesul proiectului, este simplă:

Fii prezent și solicită explicațiile de care ai nevoie la punctele de informare din comună.

Participă la identificarea amplasamentului terenului pe care îl deții.

Pune la dispoziție actele de proprietate.

Semnează fişa de date a imobilului în cazul în care nu ai acte de proprietate, dar folosești ca posesor, recunoscut de primărie, terenul.

Verifică documentele tehnice ale cadastrului afișate la primărie, în interval de 60 de zile.

Depune contestație dacă observi erori, pentru ca datele proprietății tale să fie corecte.

Un beneficiu pentru întreaga comunitate

Atunci când toate proprietățile sunt corect înregistrate, comunele se pot dezvolta mai ușor. Un cadastru complet și actualizat susține eficiența administrației publice, facilitează gestionarea terenurilor agricole, stimulează investițiile locale și regionale și contribuie la utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Pentru proprietatea ta, „ziua cea mare” este acum. Este întâlnirea care îți aduce ordine, claritate și siguranță, fără costuri și fără complicații.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).