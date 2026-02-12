Prima pagină » Actualitate » În ce stadiu al construcției se află o casă „la roșu”. Tot ce trebuie să știi despre această etapă a unei locuințe noi

12 feb. 2026, 23:56, Actualitate
În ce stadiu al construcției se află o casă „la roșu”. Tot ce trebuie să știi despre această etapă a unei locuințe noi
O casă „la roșu” înseamnă că proiectul este la prima etapă a construcției, adică stadiul în care sunt realizate turnarea fundației, ridicarea zidăriei, tot ceea ce presupune structura de rezistență și apoi, la final, structura acoperișului.

Pentru că este vorba despre un stadiu incipient, costul de achiziție este mai mic. Acest stadiu al construcției reprezintă baza oricărei case și influențează direct costurile și etapele următoare ale lucrării.

Ce înseamnă că o casă e „la roșu”

Termenul de „casă la roșu” reprezintă etapa în care structura unei locuințe este finalizată, dar fără finisaje interioare sau exterioare. Mai exact, casa este ridicată din punct de vedere structural, dar nu este locuibilă. În acest stadiu sunt realizate fundația, structura de rezistență, zidăria și acoperișul, fără instalații sau amenajări.

Concret, o casă „la roșu” include săpătura pentru fundație, turnarea betonului pentru fundație și elevație, realizarea stâlpilor, grinzilor și plăcilor din beton armat, zidăria pereților exteriori și interiori, precum și montarea șarpantei și a învelitorii acoperișului.

În unele cazuri, pot fi incluse și coșurile de fum sau scările din beton, dacă acestea fac parte din proiectul inițial, notează bzi.ro.

Denumirea de „la roșu” provine din aspectul clădirii, unde cărămida sau BCA-ul rămân vizibile, fără tencuieli sau finisaje. De asemenea, nu sunt incluse ușile, ferestrele, instalațiile electrice, sanitare sau termice, nici izolațiile sau tencuielile și nu se realizează șapele, pardoselile sau finisajele decorative.

Acest stadiu este foarte important pentru că reprezintă scheletul casei, iar orice greșeală apărută la acest nivel poate genera probleme serioase ulterior, cum ar fi fisuri, infiltrații sau instabilitate structurală. De aceea, este esențial ca lucrările să fie realizate conform proiectului și sub supravegherea unui specialist.

Pentru mulți proprietari, casa „la roșu” este un punct de oprire temporar, permițând continuarea construcției în funcție de buget. Unii proprietari aleg să contracteze lucrările etapizat, tocmai pentru a avea un control mai bun asupra cheltuielilor și calității execuției.

Avantajele și dezavantajele unei case „la roșu”

Avantaje:

  • Proprietarul poate decide când și cum să continue lucrările, fără presiunea de a finaliza totul într-un timp scurt. Acest lucru este ideal pentru cei care construiesc din fonduri proprii și vor să evite creditele mari.
  • Controlul total asupra finisajelor. După finalizarea structurii, fiecare detaliu poate fi ales în funcție de preferințe, de la tipul de instalații și izolații până la materialele de finisaj. Astfel, casa poate fi personalizată complet, fără compromisuri impuse de un dezvoltator.

Dezavantaje:

  • O casă „la roșu” nu oferă protecție completă dacă nu este bine acoperită. În lipsa ferestrelor și ușilor, interiorul poate fi expus umezelii, prafului și variațiilor de temperatură. De aceea, este recomandat ca acoperișul să fie montat corect și eventual să se asigure o închidere provizorie a golurilor.
  • Un alt aspect de luat în calcul este faptul că lucrările ulterioare pot deveni mai costisitoare dacă prețurile materialelor cresc sau dacă echipele de muncitori nu sunt disponibile.
  • Fără o planificare clară, există riscul ca proiectul să rămână blocat mult timp în acest stadiu.

FOTO – Caracter ilustrativ: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Așadar, casă „la roșu” înseamnă prima etapă a construcției, în care este realizat tot ceea ce presupune structura de rezistență.

