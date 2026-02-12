Ion Cristoiu: „Un popor poate fi judecat după toleranța exprimării”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre cum se măsoară gradul de civilizație al unei societăți raportat la modul în care opiniile și libertatea de exprimare sunt acceptate în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu comentează cazul acuzării lui Călin Georgescu, comparând situația sa cu momente din istorie în care, spune publicistul, libertatea de exprimare a fost oprimată și pedepsită.

„În primul rând că ăia scriseseră, ziariști. Doi, s-a încercat să se arate și că luaseră niște bani de la nemți. E foarte interesant că au fost martori mulți în favoarea lor. Unii dintre ei chiar evrei, ca Otilia Cazimir.”

Cristoiu susține că nivelul de civilizație și educație în baza căruia poți judeca un popor se raportează la toleranța acestuia față de părerile și opiniile diverse exprimate liber în societate.