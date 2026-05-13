Sacrificiu pentru primul loc. Cinci elevi din Brăila au ajuns campioni mondiali la robotică în SUA. „Sunt zile în care s-a stat la liceu câte 12 ore”

Cinci elevi din Brăila au ajuns campioni mondiali la robotică în SUA. S-a scris o nouă filă de istorie, anul acesta, peste Ocean, acolo unde primele 4 locuri au fost ocupate de români.

Cei cinci elevi de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila au vorbit despre proiectul lor, cât și despre sacrificul pe care l-au făcut pentru a ajunge în top. Unul dintre elevi precizează că tema au aflat-o în luna septembrie a anului trecut. Tot atunci, elevii s-au pus pe treabă și au început să creeze sistemul și designul robotului. Au stat ore întregi, chiar și în weekenduri, pentru a pune cap la cap toate detaliile.

Cele 4 echipe care au ajuns în clasamentul din SUA sunt: „Velocity Robotics Team” din Brăila, „Hearts of RoBots” din Buzău, „Quantum Robotics” din București și „AI Citizens” din Focșani. În perioada 29 aprilie – 2 mai a avut loc Campionatul Mondial din Houston, SUA. Aici, au participat 330 de echipe.

„Tema a fost dată în luna septembrie și atunci a început de procesul de gândire a sistemului și de design al robotului în sine, într-un model FD. Cred că un timp estimativ ar fi cam 3-4h/zi în fiecare zi, inclusiv weekenduri, adică sunt zile în care s-a stat la liceu câte 12 ore”, spune unul dintre elevi, la Digi24.

Au avut determinare pentru ca proiectul să fie perfect

Este real că au existat și provocări, de-a lungul proiectului. Dar nu s-au lăsat descurajați.

„Câteva probleme tehnice. Am avut foarte multe emoții, deoarece nu găseam o soluție. Până la urmă a venit Filip cu o idee să încercăm un cablu de la robot și până la urmă aceea a fost problema și am reușit să trecem cu bine de celelalte meciuri și am ajuns în playoff-uri și de acolo totul a mers cu bine”, au spus elevii.

„Era senzorul care se ocupa de localizarea robotului pe teren”, a explicat căpitanul echipei Filip Neaţu.

„Resursele și cunoștințele noastre provin de la prietenii noștri de pe internet sau pur și simplu noi testăm anumite materiale sau anumite programe, încercăm să le învățăm noi singuri”, spune o elevă.

Rezoluții de viitor

„O mare parte din echipă dorește să conțină pe acest domeniu, robotica, deoarece reprezintă viitorul și mulți studenți sunt pasionați de robotică. Eu personal aș dori să continui în robotica medicinală, de exemplu, pentru că este foarte importantă din punctul meu de vedere și susțin elevii din România să aleagă acest domeniu”, spune unul dintre tineri.

Sursă foto: capturi digi24