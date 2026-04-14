Ministrul Educației nu cunoaște legea examenului maturității? Ce gafă a făcut Mihai Dimian legat de media de promovare la Bac

Bianca Dogaru
Ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut o gafă în timpul unei vizite la Iași, unde a afirmat în repetate rânduri că examenul de Bacalaureat se promovează cu media 5. Declarația ministrului contrazice legislația în vigoare, care impune o medie generală de cel puțin 6 pentru ca un absolvent să promoveze.

În cadrul unei conferințe de presă, Mihai Dimian a încercat să facă o comparație între Evaluarea Națională și Bacalaureat, însă a oferit informații eronate despre pragul de promovare. Ministrul a susținut că, spre deosebire de elevii de clasa a VIII-a, cei de liceu au nevoie doar de media 5 pentru a trece examenul.

 „Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la Evaluarea Națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…) Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?” a afirmat Mihai Dimian.

Realitatea legislativă este mult mai riguroasă decât varianta prezentată de ministru

Metodologia oficială prevede că un elev trebuie să îndeplinească trei condiții simultan: să susțină probele de competențe, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare materie scrisă și, cel mai important, să atingă o medie aritmetică de minimum 6.

Chiar și în cazul unei note de 5,99, legea permite rotunjirea la 6,00, însă pragul de 5 menționat de Dimian nu a existat niciodată ca medie de promovare.

Ordinul privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2026 poate fi consultat AICI

