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Ministrul Educației vrea să dubleze pedepsele pentru agresiunile asupra profesorilor și elevilor, după atacul de la Bistrița

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Ministrul Educației, Sorin Costreie, a spus, într-o intervenție la Digi24, că își propune să modifice legislația pentru a asigura protecția atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice în fața potențialilor agresori. Inițiativa vine în urma incidentului petrecut la Bistrița, unde un elev a atacat o profesoară și un alt elev de 12 ani cu un cuțit.

Sorin Costreie a susținut că prevenția trebuie să devină o prioritate în școlile din România și că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea verificării ghiozdanelor la intrarea în școli și instalarea unor detectoare de metale.

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Referitor la cazul din Bistrița, ministrul Educației a punctat că atacul trebuie analizat pornind de la succesiunea faptelor. Acesta a precizat și faptul că elevul ar fi urmărit în mod deliberat un alt copil.

„Eu cred că trebuie să prezentăm firul faptelor. Vorbim de un copil de clasa a VII-a care a atacat cu premeditare pe o doamnă profesoară care preda matematică la clasa a VI-a și un copil. Însă ținta era «indianul», un copil din clasa a VI-a, rom, și care el era ținta finală. Vă dați seama că dacă i-a înjunghiat pe cei care s-au interpus, cred că ținta era acest băiat. Cazul e cutremurător”, a spus ministrul Educației, la Digi24.

De asemenea, Costreie a spus că a discutat cu directorul unității de învățământ, cu inspectorul școlar, dar și cu primarul, pentru a obține informații legate de cele două victime.

„Am sunat, am vorbit cu doamna director, inspectorul și primarul. În primul rând, m-au asigurat că doamna profesoară e ok și copilul e ok”.

Costreie: „Pedeapsa pentru faptă să fie dublată”

Ministrul Educației a mai spus că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și a subliniat că violența și consumul de substanțe interzise sunt probleme care nu mai pot fi ignorate.

„Ce facem în astfel de situații? Astfel de lucruri în alte părți ale lumii sunt la ordinea zilei. Dar la fel spuneam și de droguri, că la noi nu o să ajungă așa ceva și iată că au ajuns. Am discutat azi dimineață foarte scurt și cu domnul premier. Ce am vrea să facem? Pentru protecția profesorilor, a copiilor, a personalului din școală să întărim legea”.

Sorin Costreie a notat faptul că modelul avut în vedere este cel al măsurilor de protecție pentru personalul medical implicat. Potrivit acestuia, schimbările legislative ar trebui adoptate într-un timp cât mai scurt, cu sprijinul tuturor partidelor.

„Acest lucru s-a făcut pentru personalul medical. La fel vrem să procedăm și pentru personalul didactic. Concret, pedeapsa pentru faptă să fie dublată. Dublăm cu o campanie de mediatizare și să spunem că nu trebuie să se ajungă la așa ceva. E context agravant, cred că se numește în lege.

Aici, în acest caz particular, e vorba de un copil, dar am avut cazuri de copii peste 14 ani și de profesori bătuți. Noi vrem cât de repede să fie făcută schimbarea în lege și sperăm să avem susținerea tuturor partidelor și să avem un climat mai sigur. Vrem să întărim statutul profesorului și elevului și să prindem și astfel de lucruri acolo”.

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