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Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose

Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose
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Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” se pregătește să cucerească publicul sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” va putea urmări un dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Pe contul său de Facebook, invitatul se recomandă cu o modestie rară drept ”actor, scenarist și câteodată regizor”, însă dincolo de această descriere se ascunde o minte sclipitoare și un talent remarcabil. Anghel Damian este omul din spatele unor producții de un succes răsunător la ProTv, proiecte care au redefinit standardele ficțiunii românești. Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Pe lângă realizările profesionale excepționale, viața sa personală reflectă aceeași armonie și intensitate a trăirilor. Căsnicia lui Anghel Damian cu îndrăgita artistă Theo Rose se află constant în atenția publicului, cei doi formând un cuplu admirat nu doar pentru legătura lor profundă, ci și pentru modul în care reușesc să îmbine perfect viața de familie cu proiectele profesionale comune. Discuția din platoul emisiunii va aduce în prim-plan detalii emoționante despre dinamica acestei relații.

„Invitatul acestei ediții a crescut în teatru, a învățat alfabetul emoțiilor pe scenă și a îndrăznit să reinventeze felul în care se spune o poveste în televiziunea și cinematografia din România. Este mintea din spatele unor fenomene media care au ținut milioane de români în fața televizoarelor. Este un arhitect de stări”, afirmă jurnalistul Adrian Artene despre Anghel Damian.

Întregul dialog dintre cei doi se construiește ca o confesiune fluidă și extrem de sinceră. Anghel Damian rememorează momentele din copilărie când s-a refugiat în baschet din cauza absenței părinților și analizează cu maturitate modul în care a intervenit mâna destinului în parcursul său. Regizorul dezvăluie mecanismele subtile din spatele succesului și explică cum s-a născut fenomenul „Cămătarii”, trecând apoi spre o zonă a vulnerabilității profunde.

Într-un flux narativ neîntrerupt, el vorbește despre măsura în care publicul îi influențează firul poveștilor și dezvăluie cine este cu adevărat criticul de serviciu din viața sa, cel a cărui opinie cântărește cel mai mult. Dorința de a-și recâștiga identitatea l-a determinat să facă alegeri curajoase.

Un punct central al interviului este dedicat colaborării de pe platourile de filmare cu… actrița Theo Rose. Dincolo de lumina reflectoarelor, Anghel Damian se dezvăluie ca tată, vorbind cu o dragoste imensă despre fiul lui, Sasha, și recunoscând cu sinceritate că nu este un părinte modern în sensul clasic al termenului.

Nu ratați un episod de o profunzime rară sâmbătă, 20 iunie 2026! Pentru a fi la curent cu această premieră și pentru a nu pierde nicio ediție viitoare cu invitați excepționali și dialoguri memorabile, vă puteți abona chiar acum la canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” și să activați clopoțelul pentru notificări.

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