Astrolog Sanda Ionescu: „Uranus în Gemeni a făcut și a desfăcut state. Este o perioadă în care ceea ce am semănat, aia vom culege”

Astrologul Sanda Ionescu a fost invitată în cel mai nou podcast ALTCEVA, cu Adrian Artene. Aceasta a vorbit despre efectele lui Uranus în Gemeni, spunând că este o perioadă în care „vom culege ceea ce am semănat”. Astfel, Uranus în Gemeni propune să aducă o reconfigurare profundă.

„-Și atunci Uranus vine cu această tendință acum, „ce-i al meu e al meu”, sunt resursele mele, chiar dacă tu vrei să mi le acaperezi, mai ales că a intrat Jupiter în Rac. Și în momentul în care a intrat Jupiter în Rac, nu știu dacă pot să dau nume de țări, dar Palestina vrea să-și revendice teritoriul.

-Există această tendință de a revendica libertatea.

-Exact. De a revendica țări, teritorii, Uranus în Gemeni a făcut și a desfăcut state. Apropo, Egiptul, știi că a fost un stat creat de Ptolemeici, sunt multe state create noi, au fost desființate state, cum ar fi imperiul aztec, pe Jupiter în Gemeni. E posibil să se dizolve anumite state pe care le consideră slabe, dar teritoriile lor sunt foarte bogate.

-Vorbești despre o reconfigurare a hărților. Poate să aducă Uranus în Gemeni o reconfigurare profundă.

Împreună cu celelalte surate. Uranus este cea mai „periculoasă” planetă. Pentru că este foarte rebelă, Uranus este cum ca și când tu stai liniștit și-ți ia preșul de sub picioare și nu știi ce s-a întâmplat, deci este planeta surprizelor. În Gemeni, ea aduce rebeliune înclusiv în comunicare, adică e posibil să nu ne mai putem abține, din decembrie a bubuit totul, a venit domnul Călin Georgescu, despre care nu știam, pe mine m-a șocat curajul acestui domn de a vorbi. Pentru că suntem câțiva care nu ne uităm la televizor și luăm de bun ce ni se dă. Și am rămas impresionată de curajul său, a trezit poate și oameni din alte țări, Uranus în Gemeni va fi și mai și.

-Trebuie să fim pregătiți să culegem roadele.

-Corect, pentru că este o perioadă în care ceea ce am semănat, aia vom culege. Am semănat bine, vom culege bine, am semănat rău și am făcut compromisuri, la un moment dat se va plăti. Și Uranus în Gemeni va aduce niște informații atât de șocante, vor putea veni informații inclusiv din Biblioteca Vaticanului, despre cine suntem noi cu adevărat”., a fost dialogul dintre Adrian Artene și astrologul Sanda Ionescu.