Scriitoarea Doina Ruști a povestit cum a ajuns să predea la un liceu alimentar din TULCEA: „Au fost anii formării mele profesorale”

Adrian Artene a invitat-o în cea mai recentă ediție a podcastului „Altceva”, difuzată sâmbătă, 22 iunie, pe Doina Ruști, special pentru toți cei interesați de povești din culisele creației literare, de inspirație și de experiențe personale ale uneia dintre cele mai apreciate scriitoare din România.

Dar, până să ajungă celebră în lumea literelor, ea a îndrumat mai mulți elevi din diferite zone ale țării.

„La 23 de ani, erați profesoară la un liceu alimentar din Tulcea. (…) Urmărindu-vă acum traseul, vedem că de pe umărul Dunării mergeți la București, de la București la Iași. De la Iași coborâți iarăși spre Dunăre. Cum ați ajuns de la Iași la Tulcea? Prin repartiție?”, a întrebat-o Adrian Artene pe invitata sa.

„Da, foarte simplu! La repartiție, eu având medie bună, puteam să-mi aleg… În anul ăla, am avut și noroc, au fost orașe, aveam multe posibilități. Chiar și București puteam să aleg, era o școală gimnazială. Dar m-am uitat pe hartă și văzând unde e Tulcea (…), unde nu fusesem niciodată, mi s-a părut că trebuie să fie ca în Veneția, să te plimbi cu barca, că mă voi duce de pe o stradă pe alta cu barca. Adică exact asta credeam, chiar eram ruptă cu totul și am mai și întrebat pe cineva care mi-a zis… «sigur, e plin de bărci acolo». Și m-am dus dus la Tulcea și primul șoc a fost când am coborât în gară și am observat că acolo se termina calea ferată. Au fost niște ani – și buni… și răi – dar, mă rog, au fost anii formării mele profesorale la Tulcea”, a explicat scriitoarea Doina Ruști la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

„În primul rând, eu căutam doar liceele, nu voiam să ajung la gimnaziu pentru că avusesem o experiență tristă pe la «practica pedagogică» și îmi dădusem seama că era greu la gimnaziu”, a mai precizat ea, în legătură cu alegerea sa.

Discuția dintre jurnalistul Adrian Artene și scriitoarea Doina Ruști, o conversație profundă și captivantă

Pe parcursul podcastului, Doina Ruști a împărtășit detalii despre parcursul său literar, despre procesul de creație și despre influențele care i-au modelat stilul.

De asemenea, aflăm mai multe despre temele recurente în operele sale și despre modul în care această autoare reușește să pătrundă în sufletul cititorilor, evocând emoții și reflecții.

Astfel, toți cei care iubesc literatura română sau sunt curioși să descopere mai multe despre lumea scrisului au ocazia să se bucure de un dialog sincer și plin de inspirație.

Doina Ruști, prozatoare pe care Norman Manea o consideră de „mare talent”, iar Nicolae Breban „de primă mărime în literatura de azi”, a scris 10 romane și peste 150 de povestiri.

Este autoarea trilogiei fanariote, compusă din romanele Homeric (2019), Mâța Vinerii (2017) și Manuscrisul fanariot (2015), dar mai ales a romanelor cu miză socială puternică: Fantoma din moară (2008) și Lizoanca la 11 ani (2009).

A mai publicat Zogru (2006), Cămașa în carouri (2010), Logodnica (2017), Omulețul roșu (2010), Mămica la două albăstrele (2013) ș.a

Cel mai recent roman al său este „Paturi oculte”, urmat de două volume de povestiri: „Ciudățenii amoroase din Bucureștiul fanariot” (2022) și „Depravatul din Gorgani” (2023).

Cu 40 de titluri traduse în peste 15 limbi, inclusiv în chineză, Doina Ruști s-a bucurat de exegeze și de recenzii laudative în multe publicații internaționale. Între cele mai recente traduceri, amintim ediția a doua a romanului L’omino rosso (2021, Roma), The Book of Perilous Dishes (2022, Londra), Zogru (2022, Marsilia).

A primit Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România/2008 și Premiul Ion Creangă, al Academiei Române/2009.

Doina Ruști a înființat grupul Ficțiunea, este scenaristă și ține cursuri de scriere creativă la Universitatea din București.

Are titlul academic de profesor universitar, cu specializarea în istoria culturii și civilizației universale pentru film.

