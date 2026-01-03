Prima pagină » Actualitate » Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”

Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”

03 ian. 2026, 10:52, Actualitate
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul,
Un curier dintr-o localitate rurală din Polonia a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivația lui: animalele care, spune el, ajung să sufere în fiecare an din cauza zgomotelor puternice. Povestea, spusă chiar de curier pe rețelele sociale, a adunat mii de reacții și opinii pro și contra.

Întâmplarea a fost relatată pe un grup de Facebook cunoscut în Polonia pentru povești din culisele muncii de curier. De data aceasta, nu a fost vorba despre proceduri sau clienți dificili, ci despre o alegere personală, motivată de empatie față de animale, scrie Onet Kobieta . Postarea a strâns aproape 2.000 de comentarii, preia Observator.

Autorul spune că lucrează ca livrator în mai multe sate din zonă, inclusiv în localitatea în care s-a născut și a crescut. Locul exact nu a fost făcut public.

„Locuiesc aici de 24 de ani. Mai întâi am stat cu părinții, iar acum m-am mutat în casa bunicii. Toată lumea mă cunoaște”, a scris acesta.

„Mi-a scris dacă ajung cu coletul. Comandase artificii”

Bărbatul spune că este obișnuit ca foști colegi de liceu sau cunoștințe să îl contacteze direct atunci când știu că el le va livra comenzile.

„Mai am prieteni din liceu care, atunci când comandă ceva prin firma la care lucrez, îmi scriu pe Messenger să mă întrebe la ce oră ajung. Azi mi-a scris Kamil dacă vin cu coletul lui, pentru că își comandase artificii de Revelion”, a povestit curierul.

Problema a apărut în momentul în care s-a gândit la animalele din gospodăria prietenului său. Spune că știe foarte bine cum sunt ținuți câinii acestuia: în cuști sau legați, iar în noaptea de Revelion nu sunt aduși în casă.

„Sunt împotriva acestui lucru, pentru că știu cât de tare se sperie”, explică el.

Coletul nu a ajuns la timp la destinaţie

Decizia a fost una clară: curierul a refuzat să livreze coletul.

„I-am scris că nu îi aduc artificiile. El a crezut că glumesc, dar nu. Pur și simplu mi-a fost milă de animale”, a spus acesta.

Gestul său a devenit rapid subiect de discuție atât în comunitatea locală, cât și online. Unii l-au lăudat pentru empatie și pentru faptul că a ales să ia atitudine, în timp ce alții l-au acuzat că și-a depășit atribuțiile și că a amestecat convingerile personale cu munca.

