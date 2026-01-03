Prima pagină » Actualitate » Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”

Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”

03 ian. 2026, 10:38, Actualitate
Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”

Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni. Într-o postare detaliată, șoferul a explicat cheltuielile și strategiile sale pentru seara dintre ani, preia Adevărul.

Șoferul se lansează în cursă.

„Revelion Uber/Bolt: investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în diverse cheltuieli personale. Haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00, deci se iese la drum. Avem aici set-up frumos, Logan…”.

Acesta a menționat și o campanie specială de Revelion. „De la 18:00 la 23:00, după cinci curse, comision 0%”, care i-a sporit câștigurile.

După mai multe ore de muncă, șoferul a făcut bilanțul final.

„Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima parte a serii, de la 18:00 până la 23:00, am făcut 500 și ceva de lei. Practic, 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei comision. Am rămas cu 1.100 de lei în mână. Concluzia o trageți voi dacă a meritat sau nu”, a spus șoferul, adăugând cu umor că a primit și 12 lei șpagă.

Pe lângă cifre, acesta a descris atmosfera din noaptea de Revelion, între agitația curselor și momentele de singurătate.

„Seara de Revelion m-a prins la volan, între aplicații care bipăiau constant și străzi care păreau mai aglomerate decât de obicei, dar ciudat de fragmentate. Am alternat între Uber și Bolt aproape mecanic. Oamenii urcau în mașină cu stări diferite: unii entuziasmați, cu sticle desfăcute pe jumătate și râsete prea sonore, alții obosiți, tăcuți, pierduți în ecranul telefonului”, a relatat acesta.

Șoferul a descris și modul în care orașul își schimbă ritmul pe măsură ce se apropie miezul nopții.

„Traficul devenea haotic pe alocuri, apoi brusc gol. Era un sentiment ciudat să fii mereu în mișcare într-o noapte în care toată lumea părea să aștepte un singur moment. Muzica din mașină se amesteca cu zgomotul artificiilor îndepărtate, iar luminile reflectate pe parbriz îmi dădeau senzația că nu mai știu exact unde se termină drumul și unde începe oboseala”, a scris el pe Instagram.

La finalul postării șoferul a subliniat că „toate acestea s-au întâmplat în contextul trecerii dintre anii 2024-25, anul acesta am făcut mare spritz! ))”.

Recomandarea autorului: Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
10:22
Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
BREAKING NEWS 🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
09:34
🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
MEDIA ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
09:15
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
08:47
CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
07:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
LIVE 🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”
07:30
🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”

Cele mai noi