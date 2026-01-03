Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania

Rapid este pe punctul de a face primul transfer din 2026. Clubul giuleștean a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Daniel Paraschiv, de la Real Oviedo.

Paraschiv va evoluat în tricoul „alb-vișiniu” cel puțin până la finalul sezonului.

Paraschiv merge în cantonamentul din Antalya

Potrivit PROSPORT, care citează surse din anturajul clubului Rapid, patronul Dan Șucu a aprobat plata sumei de 100.000 de euro pentru această tranzacție. Este primul transfer pe 2026 făcut de Rapid. Din câte se pare, înțelegerea cu gruparea din Oviedo include și posibilitatea unei achiziții definitive, la vară, în cazul în care atacantul va confirma.

Rapid are nevoie de un atacant, iar venirea lui Paraschiv a fost considerată prioritară de staff-ul tehnic, care și-a dorit un jucător familiarizat cu fotbalul românesc. Fostul „vârf” de la Hermanstadt se va alătura lotului pregătit de Costel Gâlcă în cantonamentul din Antalya, acolo unde Rapid se antrenează pentru reluarea campionatului.

Deși aflat sub contract cu Real Oviedo, Daniel Paraschiv a fost împrumutat în prima parte a sezonului la Deportiva Leonesa, fără să reușească să se impună în primul „11”. Revenirea sa în România este văzută ca o șansă de relansare a carierei.

Paraschiv a avut cel mai bun randament la FC Hermannstadt, unde a înscris peste 30 de goluri în trei sezoane de primă ligă. Evoluțiile sale i-au adus transferul în Spania, în 2024, și o selecție la echipa națională a României, cu gol marcat la debut.

Gâlcă renunță la un jucător

Sursa citată scrie că fundașul central Cristian Ignat nu mai face parte din planurile lui Costel Gâlcă. Revenit după o lungă perioadă de inactivitate, cauzată de o accidentare, Ignat nu a jucat niciun minut în acest sezon. Ultima dată, el a fost pe teren pe 17 iunie, la Euro U21, în meciul România – Slovacia, 1-2. Iar în Liga 1, Ignat nu a mai jucat din mai 2024.

Cum giuleștenii au destui fundași centrali, Ignat are șanse mici de a mai prinde echipa, motiv pentru care Costel Gâlcă l-a pus pe lista jucătorilor care vor fi cedați. El va fi doar împrumutat, Rapid dorind să-l păstreze în proprietate.

Contractul lui Cristi Ignat cu Rapid expiră în 2028.

