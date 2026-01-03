Prima pagină » Actualitate » Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania

Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania

03 ian. 2026, 10:09, Actualitate
Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania
Rapid face primul transfer din 2026 / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapid este pe punctul de a face primul transfer din 2026. Clubul giuleștean a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Daniel Paraschiv, de la Real Oviedo.

Paraschiv va evoluat în tricoul „alb-vișiniu” cel puțin până la finalul sezonului.

Paraschiv merge în cantonamentul din Antalya

Potrivit PROSPORT, care citează surse din anturajul clubului Rapid, patronul Dan Șucu a aprobat plata sumei de 100.000 de euro pentru această tranzacție. Este primul transfer pe 2026 făcut de Rapid. Din câte se pare, înțelegerea cu gruparea din Oviedo include și posibilitatea unei achiziții definitive, la vară, în cazul în care atacantul va confirma.

Rapid are nevoie de un atacant, iar venirea lui Paraschiv a fost considerată prioritară de staff-ul tehnic, care și-a dorit un jucător familiarizat cu fotbalul românesc. Fostul „vârf” de la Hermanstadt se va alătura lotului pregătit de Costel Gâlcă în cantonamentul din Antalya, acolo unde Rapid se antrenează pentru reluarea campionatului.

Deși aflat sub contract cu Real Oviedo, Daniel Paraschiv a fost împrumutat în prima parte a sezonului la Deportiva Leonesa, fără să reușească să se impună în primul „11”. Revenirea sa în România este văzută ca o șansă de relansare a carierei.

Paraschiv a avut cel mai bun randament la FC Hermannstadt, unde a înscris peste 30 de goluri în trei sezoane de primă ligă. Evoluțiile sale i-au adus transferul în Spania, în 2024, și o selecție la echipa națională a României, cu gol marcat la debut.

Gâlcă renunță la un jucător

Sursa citată scrie că fundașul central Cristian Ignat nu mai face parte din planurile lui Costel Gâlcă. Revenit după o lungă perioadă de inactivitate, cauzată de o accidentare, Ignat nu a jucat niciun minut în acest sezon. Ultima dată, el a fost pe teren pe 17 iunie, la Euro U21, în meciul România – Slovacia, 1-2. Iar în Liga 1, Ignat nu a mai jucat din mai 2024.

Cum giuleștenii au destui fundași centrali, Ignat are șanse mici de a mai prinde echipa, motiv pentru care Costel Gâlcă l-a pus pe lista jucătorilor care vor fi cedați. El va fi doar împrumutat, Rapid dorind să-l păstreze în proprietate.

Contractul lui Cristi Ignat cu Rapid expiră în 2028.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce adversare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în cantonamentul de iarnă

Echipe cu tradiție în Superliga, în pragul colapsului financiar. Avertismentul șefului LPF: „Unele echipe probabil nu o să termine campionatul”

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
10:22
Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
BREAKING NEWS 🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
09:34
🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
MEDIA ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
09:15
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
08:47
CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
07:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
LIVE 🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”
07:30
🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”

Cele mai noi