Prima pagină » Actualitate » Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba

Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba

03 ian. 2026, 10:51, Actualitate

Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme serioase pe mai multe artere rutiere din țară. Circulația este oprită sâmbătă pe DN 73A, între Predeal și Râșnov, pentru intervenția utilajelor de deszăpezire, dar și pe DN 75, în județul Alba, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil. În același timp, autoritățile din Maramureș atrag atenția că mai multe drumuri rămân închise pe perioada sezonului rece și le cer șoferilor să nu le folosească.

Intervenții pe DN 73A și DN 75, din cauza zăpezii

Potrivit autorităților, traficul rutier este complet întrerupt pe DN 73A, în județul Brașov, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 73A, în judeţul Braşov, pe sectorul de drum cuprins între Predeal şi Râşnov pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acţioneze, a transmis Centrul Infotrafic.

În județul Alba, polițiștii anunță că circulația a fost oprită pe DN 75, între Bistra și Lupșa, după ce un copac a căzut pe șosea din cauza ninsorilor abundente. Ulterior, traficul a fost reluat pe sectorul DN 75 Baia de Arieș – Bistra, în zona localității Muncelu, unde mai mulți copaci au fost îndepărtați de pe carosabil.

Drumurile au fost închise și în Maramureș 

Autoritățile din Maramureș precizează că, pe durata sezonului de iarnă, mai multe sectoare de drum județean sunt închise circulației, din cauza acumulărilor mari de zăpadă. Printre acestea se numără DJ 183A Runcu–Mara, DJ 183 Izvoare–DN18 (Pasul Gutâi) și DJ 109F Strâmbu Băiuț–Cavnic.

Prefectura Maramureș face apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și să evite deplasările pe drumurile închise:

Pe aceste sectoare de drumuri publice închise în perioada sezonului rece sunt montate indicatoare rutiere cu semnificaţia «Drum închis circulaţiei publice». Solicităm conducătorilor auto să respecte semnificaţia indicatoarelor rutiere, având în vedere că circulaţia este interzisă pentru toate categoriile de autovehicule pe perioada sezonului rece. De asemenea, este important ca şoferii să se informeze, înainte de a pleca la drum, despre ruta de deplasare, iar dacă drumul public este închis pe perioada de iarnă, să nu forţeze accesul, să nu se aventureze şi să evite a rămâne blocaţi, fiind nevoiţi, ulterior, să apeleze la sprijinul autorităţilor, prin apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pentru intervenţia şi salvarea persoanelor din autovehicul”, a transmis Prefectura Maramureş.

Foto: Social-media.

AUTORUL RECOMANDĂ

Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
12:38
Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ECONOMIE Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
12:28
Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
ULTIMA ORĂ Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
12:06
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
EXTERNE Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
11:59
Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
UTILE Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
11:56
Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
SPORT Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
11:27
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este bine sau nu să punem zațul de cafea în ghivecele florilor?
VIDEO Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
11:53
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
FLASH NEWS Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela
11:19
Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela
INEDIT Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
10:52
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează
10:48
ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează
ACTUALITATE Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
10:38
Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
ECONOMIE Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe
10:25
Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe

Cele mai noi