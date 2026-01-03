Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba

Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme serioase pe mai multe artere rutiere din țară. Circulația este oprită sâmbătă pe DN 73A, între Predeal și Râșnov, pentru intervenția utilajelor de deszăpezire, dar și pe DN 75, în județul Alba, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil. În același timp, autoritățile din Maramureș atrag atenția că mai multe drumuri rămân închise pe perioada sezonului rece și le cer șoferilor să nu le folosească.

Intervenții pe DN 73A și DN 75, din cauza zăpezii

Potrivit autorităților, traficul rutier este complet întrerupt pe DN 73A, în județul Brașov, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 73A, în judeţul Braşov, pe sectorul de drum cuprins între Predeal şi Râşnov pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acţioneze”, a transmis Centrul Infotrafic.

În județul Alba, polițiștii anunță că circulația a fost oprită pe DN 75, între Bistra și Lupșa, după ce un copac a căzut pe șosea din cauza ninsorilor abundente. Ulterior, traficul a fost reluat pe sectorul DN 75 Baia de Arieș – Bistra, în zona localității Muncelu, unde mai mulți copaci au fost îndepărtați de pe carosabil.

Drumurile au fost închise și în Maramure ș

Autoritățile din Maramureș precizează că, pe durata sezonului de iarnă, mai multe sectoare de drum județean sunt închise circulației, din cauza acumulărilor mari de zăpadă. Printre acestea se numără DJ 183A Runcu–Mara, DJ 183 Izvoare–DN18 (Pasul Gutâi) și DJ 109F Strâmbu Băiuț–Cavnic.

Prefectura Maramureș face apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și să evite deplasările pe drumurile închise:

„Pe aceste sectoare de drumuri publice închise în perioada sezonului rece sunt montate indicatoare rutiere cu semnificaţia «Drum închis circulaţiei publice». Solicităm conducătorilor auto să respecte semnificaţia indicatoarelor rutiere, având în vedere că circulaţia este interzisă pentru toate categoriile de autovehicule pe perioada sezonului rece. De asemenea, este important ca şoferii să se informeze, înainte de a pleca la drum, despre ruta de deplasare, iar dacă drumul public este închis pe perioada de iarnă, să nu forţeze accesul, să nu se aventureze şi să evite a rămâne blocaţi, fiind nevoiţi, ulterior, să apeleze la sprijinul autorităţilor, prin apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pentru intervenţia şi salvarea persoanelor din autovehicul”, a transmis Prefectura Maramureş.

Foto: Social-media.

