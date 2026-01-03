Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe

De la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pe locuințe au crescut considerabil în majoritatea orașelor mari din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Modificările vin ca urmare a noii grile de valori impozabile introduse prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, ceea ce a dus, în multe cazuri, la majorări de 70–80% față de anul precedent, iar în unele zone chiar mai mult, relatează Adevărul.

Apartamentele, mai scumpe la impozit în aproape toate ora șele mari

Creșterea impozitului pentru proprietarii persoane fizice este generată de actualizarea valorii impozabile pe metru pătrat prevăzută în Codul fiscal. Practic, valoarea de referință a crescut de la 1.000 de lei la 2.677 de lei/mp, potrivit Legii 239/2025.

Un exemplu relevant este Sectorul 1 al Capitalei, unde pentru un apartament pentru care în 2025 se plătea un impozit de 366 de lei, suma a ajuns în 2026 la 686 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 87%. Impozitul se împarte între soți, în funcție de cota-parte deținută.

Majorări similare sunt raportate și în alte zone: în Popești-Leordeni, impozitul pentru un apartament a crescut de la 400 la aproximativ 720 de lei, iar în Sectorul 6, un proprietar a semnalat o sumă de 640 de lei pentru un apartament cu trei camere. Rețelele sociale sunt pline de exemple similare, cu proprietari care reclamă dublarea impozitului pentru garsoniere sau apartamente cu două camere.

C ât vor pl ăti firmele pentru clădiri în 2026

Creșteri importante se regăsesc și în cazul impozitelor pe clădiri deținute de firme, nivelul acestora diferind de la un oraș la altul. În București, impozitul este de 0,2% pentru clădirile rezidențiale și de 1,5% pentru cele nerezidențiale. În Cluj-Napoca, cota este de 0,1% pentru rezidențial și 1% pentru nerezidențial, în timp ce la Timișoara și Constanța se aplică și cote adiționale semnificative.

Orașe precum Brașov, Sibiu sau Oradea au introdus majorări procentuale suplimentare, ceea ce face ca povara fiscală pentru proprietari și companii să fie și mai mare în 2026.

