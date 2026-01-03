Dinamo a plecat sâmbătă, 3 ianuarie, în Antalya, unde va avea loc cantonamentul de iarnă. La ora 8:00 lotul era la aeroport și lipsește doar portarul Devis Epassy, care e la Cupa Africii.

Valentin Țicu, noutatea din lotul roș-alb, e alături de „câini” în delegația ce face deplasarea în Antalya. Prezent este și Leam Eissat, fratele mai mic al lui Lisav Eissat.

Leam Eissat, 18 ani, e extremă la Maccabi Haifa U19 și va fi în teste în cantonamentul din Antalya.

Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri

„Mergem în același loc, la același hotel ca anul trecut. Sper ca băieții să fie în formă bună, avem câteva probleme individuale. Pe 18 ianuarie jucăm cu U Cluj, trebuie să fim pregătiți. Dacă Guardiola poate să-și controleze jucătorii, atunci pot și eu. Ei știu că trebuie să aibă grijă de forma lor și sunt sigur că sunt cu toții OK. Valentin este un jucător cu calitate, a avut o perioadă lungă în care n-a jucat. Am vorbit cu el astăzi, mi-a explicat situația. Sper să se adapteze bine la echipă și vom vedea când va fi pregătit să ne ajute. Cu toții așteptăm transferuri. Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperi și aștept…Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o țintă realistă. Astea sunt informațiile pe care le-am primit”, a spus Zeljko Kopic, la aeroport, înainte de cantonamentul din Antalya.

„A fost un an cu de toate, cu suișuri, cu coborâșuri, un an din care am învățat destul de multe și care m-a călit, m-a întărit mental. Privesc încrezător spre viitor, spre a doua parte a sezonului, și chiar cred că putem face o figură frumoasă”, a declarat și Alexandru Pop, jucătorul lui Dinamo.

Lotul pentru cantonamentul din Antalya:

Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu

Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu

Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu

Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat (18 ani, în teste), Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu.