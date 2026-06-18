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Ion Cristoiu: „Congres istoric la PNL – gruparea lui Bolojan îi va scoate din toate funcțiile importante pe cei care l-au susținut pe Veștea”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu: „Congres istoric la PNL - gruparea lui Bolojan îi va scoate din toate funcțiile importante pe cei care l-au susținut pe Veștea”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum congresul PNL de duminică este un eveniment istoric în politica românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Avem un partid pe care a pus mâna parțial Ilie Bolojan cu echipa lui. El a avut un mare ghinion. A modificat statutul și la congresul trecut, dar nu s-a votat pe moțiune pe listă. Adică nu s-a votat Bolojan și lista, ci s-a votat Bolojan și au intrat ca prim-vicepreședinți și oameni care nu sunt de-ai lui, din gașca lui. Adică a intrat Pauliuc, a intrat Cătălin Predoiu… Oameni care au avut un mare număr de voturi, deci au rămas în conducere. Acești oameni, din moment ce el vrea să modifice statutul… Bolojan vrea să modifice statutul, să ajungă doar grupul lui la conducerea PNL.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum congresul PNL de duminică este un eveniment istoric în politica românească. Acesta a început prin a spune că Bolojan nu are nevoie să îl dea afară pe Veștea din partid. După congresul de duminică, dacă Bolojan reușește ceea ce și-a propus, Veștea va deveni irelevant. Jurnalistul afirmă că toți cei care nu sunt în gruparea lui Bolojan vor fi zburați din funcțiile pe care le dețin. Bolojan, adaugă acesta, și-a propus să schimbe statutul partidului și să își pună propria „gașcă” la conducere.

„Bolojan, prin moțiune, nici nu e nevoie să îl dea afară pe Veștea. Pentru că toți, prim-vicepreședinți, toți cei care au avut un loc cât de cât în conducere, nu vor mai fi. Și singura soluție a lui Veștea și a lor, a lui Predoiu și a celorlalți, este să facă așa cum a făcut PDSR-ul în 1992. Deci, duminică, dacă Veștea are curaj, face un partid nou pe loc. Pentru că ei nu mai au nicio șansă. Vor fi scoși din toate posturile de camarila lui Ilie Bolojan, toți, nu doar cei care l-au susținut acum pe Veștea. Facem o mare greșeală să ignorăm… Duminică dacă se ține Congresul este un eveniment istoric. La fel ca ruperea frontului în 9 martie 1992. Avem un partid pe care a pus mâna parțial Ilie Bolojan cu echipa lui. El a avut un mare ghinion. A modificat statutul și la congresul trecut, dar nu s-a votat pe moțiune pe listă. Adică nu s-a votat Bolojan și lista, ci s-a votat Bolojan și au intrat ca prim-vicepreședinți și oameni care nu sunt de-ai lui, din gașca lui. Adică a intrat Pauliuc, a intrat Cătălin Predoiu… Oameni care au avut un mare număr de voturi, deci au rămas în conducere. Acești oameni, din moment ce el vrea să modifice statutul… Bolojan vrea să modifice statutul, să ajungă doar grupul lui la conducerea PNL.”, a explicat jurnalistul.

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