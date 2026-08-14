Un incendiu de vegetație din Croația a amenințat din cauza vânturilor puternice orașul istoric Omiš, situat pe faimoasa coastă dalmată a Croației. Focul s-a extins extrem de rapid în cursul nopții dinspre o pădure de pini și a ajuns la doar 100 de metri de centrul localității, relatează Reuters.

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate, iar alte zeci au fost rănite, au declarat vineri oficialii croați. Dintre cele treizeci și șase de persoane tratate de serviciile de ambulanță din orașul Split, situat la aproximativ 25 km nord, 14 au fost spitalizate, iar șapte au suferit răni care le-au pus viața în pericol, au declarat oficialii din domeniul sănătății.

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Multe persoane au fost nevoite să sară direct în mare pentru a se salva, după ce ambarcațiunile din port au luat foc. Autoritățile au deschis mai multe centre de urgență în mai multe orașe, unde au fost găzduite toate cele 1.000 de persoane evacuate.

Flăcările au mistuit peste 1.000 de hectare de vegetație și pădure și au pătruns în zonele rezidențiale, acolo unde au distrus zeci de case, apartamente de vacanță, vehicule și ambarcațiuni.

„A fost un incendiu puternic, a măturat tot ce a stat în cale… pagube materiale uriașe”, a declarat comandantul șef al pompierilor, Slavko Tucakovic.

Pentru intervenție, Croația a mobilizat 286 de pompieri, 90 de autospeciale și 4 avioane de stingere.