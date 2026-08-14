Moscova a dezvăluit identitatea femeii care a provocat atacul de la Sevastopol. Cum ar fi reușit să-l ucidă pe ofițerul ucrainean trecut de partea rușilor

Un fost comandant de submarin ucrainean, trecut de partea Rusiei, a fost asasinat, joi, în Sevastopol. Ofițerul Robert Shageev a fost ucis cu o bombă ascunsă într-un coș de gunoi. Presa internațională scrie că atacul a fost executat de o rusoaică recrutată de serviciile de informații de la Kiev.

Margarita Reutt, în vârstă de 32 de ani, ar fi acționat ca agent secret al serviciilor de informații ucrainene înainte de a plasa o bombă într-un coș de gunoi și de a o detona de la distanță în Sevastopol.

„Femeia ar fi primit ordine de la rețeaua de informații a Ucrainei pentru a-l ucide pe Robert Shageev, ofițer în cadrul Flotei Federației Ruse la Marea Neagră“, potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), scrie The Sun.

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Shageev, un dezertor ucrainean în vârstă de 49 de ani care s-a alăturat armatei ruse după anexarea Crimeii din 2014, se plimba prin Sevastopol în jurul orei 10:00 când un coș de gunoi de lângă el a explodat, conform publicațiilor de la Kiev și Moscova.

Reutt ar fi mărturisit că a comis atentatul mortal după ce a fost reținută de FSB-ul rus.

Conform FSB, dispozitivul exploziv ar fi detonat în jurul orei 10:00, ora locală, lovindu-l pe ofițer și provocându-i răni grave.

Serviciul de securitate a declarat: „În urma exploziei, bărbatul a suferit răni incompatibile cu viața.”

„S-a stabilit că femeia, născută în 1994, a comis atentatul cu bombă la ordinul serviciilor speciale ucrainene.”

Mihail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului numit de Vladimir Putin, a afirmat că FSB-ul era „pe urmele incidentului” înainte ca Reutt să fie reținută.

El a spus că aceasta era suspectată de comiterea unei „crime cinice” împotriva unui ofițer rus.

Razvozhayev a adăugat: „Aceasta este o crimă cinică împotriva unui ofițer.”

„Făptașa – născută în 1994 – este deja audiată. „Ancheta a stabilit că aceasta acționa la ordinele serviciilor speciale ucrainene și nu manifestă nicio remușcare pentru faptele sale.”

Reutt a fost observată într-un cartier rezidențial, înainte ca niște cetățeni ruși să ajute autoritățile să o localizeze.

Când anchetatorii ar fi întrebat-o dacă regretă explozia, ea ar fi răspuns: „nu”.

Femeia în vârstă de 32 de ani s-a născut în Iaroslavl și a condus anterior o agenție de turism care a dat faliment. Ulterior s-a angajat ca biolog, însă, potrivit rapoartelor din presă, aceasta ar fi apărut și pe site-uri de escortă.

Reutt locuia în stațiunea rusă Soci și, potrivit unor surse, le-ar fi spus anchetatorilor că a fost „plătită pentru explozie în criptomonede”.

După presupusul atentat cu bombă, se pare că aceasta intenționa să dispară în străinătate și cumpărase deja un bilet de la Soci.

Însă presupusul ei plan de fugă a fost dejucat atunci când a fost reținută de autoritățile ruse și dusă la interogatoriu.