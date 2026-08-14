Președintele ucrainean Volodimir Zelenski întâmpină dificultăți în găsirea unui ambasador care să aibă suficientă influență pentru reprezentarea Kievului în fața administrației lui Donald Trump.

Cine poate face față administrației Trump

Volodimir Zelenski caută un înlocuitor pentru fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișîna, însă găsirea unui candidat potrivit s-a dovedit dificilă, potrivit a doi foști înalți oficiali ucraineni și a patru parlamentari citați de POLITICO.

Postul vacant a contribuit la declanșarea remanierii guvernamentale începute de Zelenski, care nu este încă finalizată. Stefanișîna a fost demisă oficial pe 3 august, în urma unor acuzații iminente de delapidare.

Președintele Zelenski a încercat să-i ofere funcția Iuliei Svirîdenko, premierul demisionar, după ce și-a accelerat planurile de remaniere pentru a-i crea această posibilitate, potrivit unui fost înalt oficial ucrainean și unui expert republican în politică externă familiarizat cu situația. Svirîdenko a refuzat însă propunerea.

„Nu este un secret că am mizat pe Iulia Svîrîdenko și i-am oferit postul de ambasador în Statele Unite”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă de la sfârșitul lunii iulie.

El a precizat că își dorește un candidat cu cele mai înalte calificări: „o persoană de rangul unui viceprim-ministru, ministru sau prim-ministru”.

Nici ceilalți potențiali candidați nu par dispuși să preia funcția. Misiunea presupune gestionarea relației cu o administrație Trump considerată imprevizibilă, în timp ce războiul din Ucraina se află într-un moment critic.

De ce este atât de greu de găsit un ambasador

Ivanna Klympush-Tsintsadze, deputată ucraineană din opoziție și fost viceprim-ministru, susține că persoanele care au suficientă influență și experiență pentru această funcție se tem că nu vor avea condițiile necesare pentru a-și face treaba.

„Cu siguranță, așa s-ar întâmpla dacă nu ar avea acces la președinte sau nu s-ar bucura de încrederea acestuia”, a adăugat ea.

Potrivit lui Klympush-Tsintsadze, acest lucru reduce considerabil numărul candidaților. Ambasadorul ar trebui, cel mai probabil, să facă parte din cercul restrâns al consilierilor de încredere ai lui Zelenski, însă nici acolo nu există o persoană care să îndeplinească toate criteriile.

Un fost diplomat ucrainean, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, spune că problema nu este lipsa totală a celor interesați de post.

„A prezenta situația ca și cum nimeni nu ar dori această funcție ar fi o simplificare excesivă. Desigur, există persoane care doresc această funcție, dar nu există nimeni care să fie cu adevărat la înălțimea ei. Zelenski se confruntă cu dificultăți în ocuparea acestui post”, a declarat acesta.

Remanierea provoacă nemulțumiri la Kiev

Problema ambasadorului vine în contextul unei remanieri guvernamentale care a afectat și mai mult poziția politică a lui Zelenski. Popularitatea președintelui s-a deteriorat de când a început, în urmă cu o lună, procesul de reorganizare a guvernului.

Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Socis pentru Cercetări Sociale, peste 55% dintre ucraineni consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

În iulie, demiterea popularului ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, a provocat proteste de stradă și reacții negative din partea clasei politice. În același timp, mai multe funcții importante au rămas neocupate.

Remanierea a ridicat și întrebări privind modul în care Zelenski își selectează echipa de conducere și măsura în care este dispus să caute persoane din afara cercului său apropiat de consilieri.

„Nimeni nu le-a explicat ucrainenilor de ce anume a trebuit să fie schimbat guvernul. Nu au existat plângeri publice clar formulate la adresa lui Svîrîdenko. În discursul său de rămas bun adresat parlamentului, Svîrîdenko a fost aplaudată. Deputații i-au oferit o ovație în picioare. Deci, de ce a fost demisă dacă performanța ei a fost considerată atât de reușită și a fost atât de apreciată?”, a declarat Mîkola Kneaĵițkîi, un parlamentar din opoziție din Lviv și fondator al canalului de televiziune ucrainean Espreso TV.

Washingtonul, esențial pentru Kiev

Washingtonul este esențial pentru capacitatea Kievului de a continua războiul, iar viitorul ambasador va trebui să gestioneze relația cu o administrație care și-a schimbat în repetate rânduri poziția privind sprijinul militar pentru Ucraina și momentul în care ar trebui să se încheie războiul.

Într-un interviu acordat POLITICO, Olga Stefanișîna a recunoscut că a trăit o „șoc diplomatic” în această funcție.

Kievul încearcă să-l convingă pe Trump să acorde Ucrainei o licență pentru fabricarea sistemelor de apărare aeriană Patriot. Trump a promis acest lucru în iunie, dar s-a răzgândit în iulie.

Zelenski a declarat că livrările de rachete de apărare aeriană din partea aliaților Ucrainei au scăzut cu două treimi în acest an față de 2025.

În paralel, există semne că Casa Albă ar putea încerca în curând să repornească negocierile de pace aflate în impas.

Un post vacant cu mize mari

Lipsa unui ambasador la Washington poate avea consecințe care depășesc protocolul diplomatic. Ucraina riscă să nu aibă un reprezentant cu suficientă influență exact într-un moment în care la Washington se discută despre armament, apărare aeriană, logistică, schimbul de informații și condițiile unei eventuale noi inițiative de pace.