O încăierare violentă între două grupuri rivale a avut loc joi, 13 august, la marginea municipiului Hunedoara. Conflictul, izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, a degenerat într-o bătaie în care au fost folosiți pumni, bâte și alte obiecte contondente. Trei persoane au ajuns la spital, iar opt suspecți, cu vârste între 16 și 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Echipajele Poliției Municipiului Hunedoara s-au deplasat rapid la fața locului și au reușit să identifice persoanele implicate în conflict.

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Cele două grupuri s-ar fi întâlnit pentru a-și regla conturile

Potrivit anchetatorilor, la originea conflictului s-ar fi aflat tensiuni și neînțelegeri mai vechi între două grupuri.

Cele două tabere ar fi stabilit să se întâlnească într-o zonă de la ieșirea din municipiul Hunedoara. La locul întâlnirii, mai mulți participanți ar fi venit cu bâte și alte obiecte contondente, iar disputa a degenerat rapid într-o încăierare violentă. Participanții și-ar fi aplicat reciproc lovituri, în urma cărora mai multe persoane au fost rănite.

În urma altercației, trei dintre cei implicați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost transportați la unități medicale din Hunedoara și Deva.

Potrivit polițiștilor, leziunile suferite nu au necesitat internarea victimelor.

Opt suspecți, reținuți pentru 24 de ore

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de încăierare. În urma administrării probatoriului, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a opt persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani. Toți suspecții sunt domiciliați în municipiul Hunedoara.

Cei opt au fost introduși în Centrele de Reținere și Arestare Preventivă din Deva și Târgu Jiu. Suspecții urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara, sub coordonarea procurorului de caz. Anchetatorii urmăresc să stabilească toate împrejurările în care s-a produs conflictul și să clarifice responsabilitatea fiecărei persoane implicate.