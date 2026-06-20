Nicu Alifantis, despre maturizarea în artă: „În tinerețe, dai cu capul în zid, te doare, dar mergi mai departe. E nebunia tinereții”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nicu Alifantis, artist, a vorbit despre anii tinereții și cum au influențat creația sa muzicală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nicu Alifantis: „Păi da, dar prima parte e partea de tinerețe. Când dai cu capul în zid, dar vezi că zidul e tare abia după ce ți-ai spart capul. Poate că te doare și mergi înainte. E nebunia anilor tineri, frumoși, entuziaști. Când vrei să faci totul și să fii totul… În partea a doua se pare că încep să apară mici urme de mici umbre, de maturizare și atunci cred că devine un pic mai prolifică și de fapt mai definitorie și mai de substanță creația. În partea a doua a carierei, așa cred eu…”

Invitat la Marius Tucă Show, Nicu Alifantis a vorbit despre anii tinereții și cum au influențat creația sa muzicală. Acesta a început prin a spune că a doua parte a vieții a fost definitorie pentru creația sa. Despre anii tinereții, artistul spune că au fost plini de viață, de efervescență și de încercări. Alifantis susține că abia a doua parte a vieții a fost cea care a adus muzică matură și profundă.