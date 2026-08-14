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Bolojan îl felicită pe David Popovici

Bolojan îl felicită pe David Popovici
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Premierul demis, Ilie Bolojan, i-a transmis un mesaj de felicitări lui David Popovici, după ce a devenit dublu campion la Campionatul European de la Paris.

„Performanța adevărată se construiește cu răbdare, trudă și foarte multă muncă. Nu se obține arzând etape.
David Popovici ne arată din nou că tinerii noștri pot ajunge în vârf, rămânând modești, respectându-i pe cei din jur și primind fiecare rezultat cu echilibru, ca pe o confirmare a muncii și ca pe un nou punct de plecare.
Felicitări, David Popovici, pentru această nouă performanță istorică! Este o mare bucurie pentru toți românii”, a scris Ilie Bolojan în postarea de pe Facebook.

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Mesajul lui Ilie Bolojan pare mai degrabă a fi unul strategic, menit să justifice proiectul intrat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, ce presupune cheltuirea a 1,4 miliarde de lei, în plin an al austerității, pentru construirea a patru stadioane.

Este vorba de patru arene, construite în municipiile Brașov, Timișoara, Slatina, respectiv Oradea, orașul pe care premierul demis, Ilie Bolojan, l-a condus din poziția de primar în perioada 2008-2020. Documentul oficial al proiectului este semnat de ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Czeke Attila.

INS a anunțat azi că economia României a scăzut cu 0,8% în prima jumătate a lui 2026

Menționăm că tot astăzi, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport ce arată că economia a scăzut cu 0,8% în prima jumătate din 2026, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, guvernul demis Bolojan dă undă verde construirii a patru stadioane în valoare de peste 1,4 miliarde de lei. Proiectul este pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Bolojan spune că „gestionează prudent” investițiile publice

La finalul notei de informare semnate de Czeke Attila, este specificat că investițiile publice urmăresc atât „prioritizarea obiectivelor”, cât și „distribuirea efortului financiar pe mai multe exerciții bugetare”.

„În actualul cadru fiscal-bugetar, gestionarea prudentă a investițiilor publice presupune atât prioritizarea obiectivelor care au parcurs etapele de pregătire și de achiziție publică, cât și corelarea angajamentelor legale asumate cu resursele disponibile și distribuirea efortului financiar pe mai multe exerciții bugetare, în funcție de etapele efective de implementare”, este notat în proiectul de construcție a stadioanelor.

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