PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”

Crin Antonescu spune că PSD nu a fost permanent la putere și că există perioade în care nu a guvernat. El consideră că unele interpretări publice sunt exagerate și aduce ca exemple intervalul 1996–2000 și alte etape politice.

„Mari antipesediști din țara asta, între care m-am numărat și eu, trebuie toți să țină cont de istorie și să vadă că ceva n-a fost în regulă nici la ei. Pentru că am avut așa: PSD-ul n-a guvernat întotdeauna și n-a fost mereu la putere. Asta este o minciună pe care o repetă mereu de 37 de ani. Nu, n-au fost deloc 37 de ani la putere. 1996–2000 nu au fost la putere deloc. Eu am fost în guvernele alea, susținut de președintele Constantinescu. PSD-ul a câștigat 39% pe primul loc, iar Vadim 21%. 39% PSD și Vadim 21%, vorbim de anul 2000. Tu știi foarte bine, 2004–2012, PSD-ul n-a fost la putere deloc”, conchide Crin Antonescu