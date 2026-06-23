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PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu vorbește despre PSD, guvernare, istorie politică și rolul partidelor după alegeri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show 

Crin Antonescu consideră că PSD ar trebui să își asume guvernarea fără ezitare, cu un mandat politic clar și cu o propunere concretă de premier sau echipă guvernamentală.

„Eu nu înțeleg timiditatea, ca să-i spun așa, ezitarea PSD-ului, după ce l-a doborât pe Bolojan, de a-și asuma această guvernare sau de a cere asumarea ei. Nu înțeleg nici acum. Spuneți, dom’le, clar: «Dom’le, uite unde s-a ajuns, nu mai avem zile de pierdut, dă mandatul. Sunt primul partid, te rog frumos, am venit să cer mandatul.» Eu cred că PSD-ul este într-o situație complicată și că singura lui șansă de a se reabilita, de a recâștiga poziții de forță electorale este să guverneze, cu bune, cu rele, să arate că poate face și niște lucruri bune. E șansa lor”, spune Crin Antonescu

Crin Antonescu spune că PSD nu a fost permanent la putere și că există perioade în care nu a guvernat. El consideră că unele interpretări publice sunt exagerate și aduce ca exemple intervalul 1996–2000 și alte etape politice.

„Mari antipesediști din țara asta, între care m-am numărat și eu, trebuie toți să țină cont de istorie și să vadă că ceva n-a fost în regulă nici la ei. Pentru că am avut așa: PSD-ul n-a guvernat întotdeauna și n-a fost mereu la putere. Asta este o minciună pe care o repetă mereu de 37 de ani. Nu, n-au fost deloc 37 de ani la putere. 1996–2000 nu au fost la putere deloc. Eu am fost în guvernele alea, susținut de președintele Constantinescu. PSD-ul a câștigat 39% pe primul loc, iar Vadim 21%. 39% PSD și Vadim 21%, vorbim de anul 2000. Tu știi foarte bine, 2004–2012, PSD-ul n-a fost la putere deloc”, conchide Crin Antonescu

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