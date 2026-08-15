Cât mai rezistă piața imobiliară? Gândul prezintă analiza experților care îți spun dacă e bine să cumperi acum o locuință sau să mai aștepți

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de incertitudine, în care cumpărătorii se confruntă cu prețuri ridicate și dobânzi mari la creditele ipotecare. În aceste condiții, pentru românii care vor să își cumpere o locuință, întrebarea este una simplă, dar cu mize mari: E un moment bun să investești într-o locuință sau trebuie să mai aștepți?

Gândul a discutat în exclusivitate cu Antoanela Comșa, expert imobiliar, și cu Alexandru Apostol, broker în cadrul unei companii românești, pentru a vedea dacă 2026 este anul în care românii ar trebui să cumpere o locuință sau să mai aștepte. Cei doi specialiști au pus în balanță atât riscurile, cât și oportunitățile unei achiziții într-o perioadă marcată de incertitudine.

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Dobânzile ar putea scădea, dar asta nu înseamnă automat locuințe mai ieftine

Antoanela Comșa, expert imobiliar cu experiență de peste 20 de ani în piață, spune că nivelul actual al dobânzilor este încă ridicat pe fondul inflației, dar estimează că IRCC ar putea începe să scadă mai vizibil în Trimestrul 2 din 2027. Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este important deoarece influențează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă și, implicit, valoarea ratelor plătite de debitori.

„Dacă discutăm din punctul de vedere al dobânzilor, într-adevăr, în acest moment sunt destul de mari pentru că inflația este destul de ridicată. Probabil vom vedea niște scăderi ale dobânzilor, respectiv ale IRCC-ului. IRCC probabil că va începe să scadă undeva anul viitor, în al 2-lea trimestru, poate mai mult după primul semestru al anului 2027. Și atunci, dacă ne gândim din punct de vedere al dobânzilor, putem să așteptăm puțin”, a explicat Antoanela Comșa pentru Gândul.

Romanii plătesc dobânzi uriașe la creditele ipotecare

O analiză publicată de Gândul arată că, la nivel european, ratele medii ale dobânzilor pentru creditele ipotecare diferă în funcție de țară, de politica monetară, nivelul inflației și riscul economic perceput de bănci. În cazul României, dobânda medie efectivă pentru un credit ipotecar este de aproximativ 6,5%, în timp ce în zona euro media este de aproximativ 3,6%. Banca Națională a României (BNR) a menținut dobânda-cheie la 6,5% în 2026, însă dobânda medie oferită de bănci pentru creditele ipotecare este de aproximativ 7,7%.

De partea cealaltă a baricadei, se află statele europene în care costul finanțării pentru un credit ipotecar este mult mai mic. În Bulgaria, dobânzile pentru creditele ipotecare sunt printre cele mai mici din Europa, în jur de 2,6 – 2,8%, în Grecia aproximativ 3%, iar în Spania dobânzile se situează în general între 3,2 – 3,5%. Singura situație similară cu cea a României se regăsește în Ungaria, unde dobânzile medii la creditele ipotecare se situează la aproape 6,8%. Cu toate acestea, guvernul de la Budapesta a introdus programe de sprijin pentru cumpărătorii de case care pot reduce costul efectiv al dobânzii pentru anumite categorii de credite.

Antoanela Comșa: „Prețurile nu revin la ce se întâmplase înainte de conflict”

Aceasta explică că o eventuală îmbunătățire a condițiilor de creditare ar putea fi un motiv pentru ca unii cumpărători să amâne achiziția. Problema este că o dobândă mai mică nu garantează neapărat și un apartament mai ieftin. Ea explică că, deși unii investitori mizează pe o prăbușire a prețurilor, acest scenariu este puțin probabil din cauza costurilor ridicate la materialele de construcții.

„Pe de altă parte, dacă ne gândim din punct de vedere al prețurilor toată lumea o să spună: Domnule, dar unde se duc prețurile astea și ce se întâmplă? Atâta timp cât avem o inflație ridicată, dobânzi ridicate, costuri din ce în ce mai mari. De exemplu, anul acesta polistirenul a crescut cu 30% în primele 6 luni, 30%. Toate aceste creșteri de materiale, pentru că ele sunt influențate de ceea ce se întâmplă în Golf, de războiul cu Ucraina și contextul economic global, pun presiune pe prețuri.

Oricum acest lucru se va vedea în prețuri, dar nu imediat. Există un decalaj între momentul în care se termină conflictul și momentul când lucruile s-ar mai calma, de 6 luni, iar experiența ne arată că în astfel de cazuri, oricum prețurile nu revin la ce se întâmplase înainte de conflict”.

„Cine dispune de finanțele necesare, să cumpere o locuință”

În ciuda dobânzilor ridicate, Antoanela Comșa nu consideră că orice cumpărător ar trebui să aștepte o eventuală ieftinire a pieței. Pentru cineva care are nevoie efectivă de o locuință, dispune de avans și este sigur că poate susține creditul, recomandarea sa este să cumpere.

„Pentru cine este interesat și are nevoie de o locuință și, atenție, dispune de finanțele necesare, aș cumpăra o locuință”.

În schimb, pentru cei care nu sunt legați de o anumită zonă din Capitală și nu au o nevoie imediată, așteptarea poate fi o variantă mai înțeleaptă.

„Pentru cei care nu sunt legați de o anumită zonă sau care nu vor să stea în București, pot aștepta să mai scadă dobânzile și să cumpere anul viitor când dobânzile vor fi mai jos”, mai spune Comșa.

„Cel mai bun moment pentru a cumpăra este atunci când ai nevoie de o locuință”

De cealaltă parte, Alexandru Apostol, managing partner la SVN Credit, o agenție de brokeraj, privește problema mai ales prin prisma accesibilității locuințelor și a costului finanțării. Expertul consideră că cel mai bun moment pentru achiziționarea unei locuințe este atunci când nevoia o cere.

„Cel mai bun moment pentru a cumpăra o locuință este atunci când ai nevoie de o locuință nouă – dorești să ai propria locuință, urmează să îți extinzi familia sau îți dorești un spațiu locativ cu un confort mai ridicat”, spune Alexandru Apostol pentru Gândul.

Calculul accesibilității: Cum se compară 2008 cu 2026

Expertul a comparat situația actuală din România cu cea dinaintea crizei financiare din 2008 și susține că, raportat la venituri, accesibilitatea unei locuințe este mai bună astăzi. Potrivit datelor prezentate de acesta, în 2008 un apartament cu două camere în București costa, în medie, aproximativ 130.000 de euro, în timp ce salariul mediu din Capitală era de circa 500 de euro.

În 2026 în schimb, apartamentul are un preț de aproximativ 115.000 de euro, iar salariul mediu din București este estimat la circa 1.500 de euro. Pe baza acestor cifre, Alexandru Apostol susține că povara ratei raportată la salariu este mult mai mică decât înaintea crizei financiare.

„Astăzi este de peste patru ori mai facil să cumperi o locuință – și nu doar în București, situația fiind similară și în celelalte mari orașe din țară”, mai spune acesta.

Comparația trebuie privită însă și prin prisma costului finanțării, a avansului și a condițiilor de creditare, nu doar prin raportarea prețului locuinței la salariu.

„Dobânzile medii ale creditelor ipotecare au tot scăzut în ultimii ani”

De asemenea, Alexandru Apostol susține că dobânzile ipotecare din România au urmat deja o tendință de scădere.

„Dobânzile medii ale creditelor ipotecare au tot scăzut în ultimii ani, contracarând, parțial, creșterile de prețuri. Spre exemplu, dobânda medie pe piața ipotecară din București a fost de 5,25% pe an în trimestrul al doilea. Dobânda medie în urmă cu un an era de 5,45% iar la începutul lui 2024 era de 6,40%”, spune brokerul.

„Incertitudinea a devenit noua normalitate”

Pentru cei care speră la o prăbușire puternică a pieței imobiliare, Alexandru Apostol subliniază că evenimentele din ultimii ani, pandemia, războaiele, inflația ridicată și măsurile de austeritate, nu au produs o scădere generalizată a prețurilor locuințelor.

„Piața locală a trecut în ultimii ani prin toate șocurile cu putință și totuși prețurile nu au scăzut, în ciuda multiplelor estimări negative – mai mult, incertitudinea a devenit noua normalitate, ultimii șase ani fiind sinonimi cu pandemie, războaie, inflație record sau măsuri de austeritate”, afirmă Apostol.

În opinia sa, decizia trebuie luată mai degrabă în funcție de situația financiară a cumpărătorului decât de încercarea de a specula „momentul perfect al pieței”.

„Unii cumpărători aleg să aștepte și este o decizie personală – însă încurajăm analize cât mai temeinice”.

E mai bine să investești sau să aștepți în 2026?

Atât Antoanela Comșa, cât și Alexandru Apostol resping ideea unei prăbușiri imobiliare iminente. Prețurile pot stagna sau scădea ușor, însă scăderi dramatice sunt improbabile în marile centre urbane. Astfel, cele două perspective duc, în final, la o concluzie simplă: nu există un moment perfect pentru toți cumpărătorii.

Pentru cei care au nevoie de o locuință, au un venit stabil, dispun de avans și pot susține rata, achiziția unei locuințe poate avea sens chiar și într-un context marcat de incertitudini. Pe de altă parte, pentru cei care nu sunt presați să cumpere și pot aștepta, scăderea dobânzilor în 2027 ar putea îmbunătăți condițiile de finanțare.