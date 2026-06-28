Rodica Mandache, despre colaborarea cu Corul Madrigal: „A fost făcut ca o mlădiță. A fost un ambasador longeviv al României. Marin Constantin a făcut minuni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Rodica Mandache, actriță, a vorbit despre noul său proiect alături de Corul Madrigal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Rodica Mandache: „A fost făcut corul ăsta, întâi și întâi, ca o mlădiță care creștea. Marin Constantin a fost un geniu și a făcut atât de bine țării făcând acest cor și trecându-l prin toată lumea. Și ce este extraordinar, că la ora asta s-au găsit continuatori în locul lui Marin Constantin. Este o doamnă și sunt fascinată. La repetiție am fost fascinată. Ana știe fiecare lucru, fiecare sunet. Mă uit când greșește cineva, că se mai și greșește, respectul pe care îl are…”

Invitată la Marius Tucă Show, Rodica Mandache a vorbit despre noul său proiect alături de Corul Madrigal. Aceasta a început prin a spune că îi este foarte drag spectacolul „Drumul Mătăsii”. Actrița a vorbit și despre cum a luat naștere Corul Madrigal și cât de importantă a fost munca lui Marin Constantin.