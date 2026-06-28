Rodica Mandache, despre colaborarea cu Corul Madrigal: „A fost făcut ca o mlădiță. A fost un ambasador longeviv al României. Marin Constantin a făcut minuni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Rodica Mandache, actriță, a vorbit despre noul său proiect alături de Corul Madrigal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Rodica Mandache a vorbit despre noul său proiect alături de Corul Madrigal. Aceasta a început prin a spune că îi este foarte drag spectacolul „Drumul Mătăsii”. Actrița a vorbit și despre cum a luat naștere Corul Madrigal și cât de importantă a fost munca lui Marin Constantin.
„Dar nu mai interesează pe nimeni în ce spectacole joc eu. Pot să spun că mâine plec la Cluj cu Corul Madrigal. Asta chiar îmi face plăcere să spun. Am făcut un spectacol cu ei. Se cheamă Drumul Mătăsii, fără Manole. Dar și el are un spectacol cu Corul Madrigal. Ne-a luat pe noi doi. Și are poemele lui Arghezi, cele religioase. E chiar frumos ce are el. Dar și ăsta Drumul Mătăsii este ceva extraordinar. A fost făcut corul ăsta, întâi și întâi, ca o mlădiță care creștea. Marin Constantin a fost un geniu și a făcut atât de bine țării făcând acest cor și trecându-l prin toată lumea. Și ce este extraordinar, că la ora asta s-au găsit continuatori în locul lui Marin Constantin. Este o doamnă și sunt fascinată. La repetiție am fost fascinată. Ana știe fiecare lucru, fiecare sunet. Mă uit când greșește cineva, că se mai și greșește, respectul pe care îl are…”, a explicat actrița.