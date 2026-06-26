Rodica Mandache îl compară Marius Manole Cu Alain Delon: „Și-a depășit cu mult condiția, a avut o sete de cunoaștere”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Rodica Mandache, actriță, l-a asemănat pe actorul Marius Manole cu Alain Delon. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Rodica Mandache: „A început să semene cu Alain Delon. Îmi place ce citește. Și-a depășit condiția total și a ajuns să fie respectat. Citește enorm, cred că citește mai mult decât mine. El a avut o sete să știe. Chiar sunt în mare admirație pentru el.”

Invitată la Marius Tucă Show, Rodica Mandache l-a asemănat pe actorul Marius Manole cu Alain Delon. Alain Delon a fost un actor francez, considerat unul dintre cei mai mari simboluri ale cinematografiei europene din anii ’60 și ’70. Prin această comparație, ea evidențiază aprecierea pe care i-o poartă actorului. Aceasta subliniază că îl admiră foarte mult pe Manole. Cu umor, spune despre actorul Marius Manole că și-a depășit condiția. Potrivit actriței, această evoluție l-a făcut să fie respectat. Ea afirmă despre Manole că are un stil vestimentar care îi place foarte mult. Actrița mai susține despre el că citește foarte mult. Ba chiar crede că actorul citește mai mult decât ea. Mandache susține că Manole a avut o mare sete de cunoaștere.