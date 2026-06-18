Sănătatea, lovită de Legea Salarizării Unitare. Alexandru Rafila: „Legea salarizării unitare face ca medicii să piardă bani din salariu. S-au gândit să dea un fel de indemnizație ca să compenseze anumite pierderi, dar nu către toate categoriile de medici”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila, deputat, a vorbit despre poziția profesiunii medicale în legea salarizării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Alexandru Rafila a vorbit despre poziția profesiunii medicale în legea salarizării. Acesta spune că este o greșeală ca profesiunea medicală să fie de la jumătate în jos. El spune că un medic la început de carieră nu poate avea un indice de salariu ca al unei educatoare. Deputatul subliniază că cei care pierd bani din salariu primesc un fel de compensație. Rafila explică faptul că, dacă un angajat ar ajunge să câștige mai puțin după aplicarea legii, statul va acoperi diferența printr-o compensație tranzitorie. Astfel încât venitul să rămână la nivelul anterior. Compensația este raportată la venitul anterior. Motiv pentru care nu se aplică în cazul celor care avansează și obțin salarii mai mari.

„Eu nu știu ce a făcut domnul Rogobete cu domnul Pîslaru. Ce au discutat, sau cu Ministrul Muncii pentru că… Poziționarea profesiunilor medicale de la jumătate în jos. Este o greșeală care duce și la lipsa de apreciere și de respect din partea populației până la urmă. Gândiți-vă un asistent medical sigur, la început de carieră are un salariu, un indice, că se calculează cu un indice mai mic decât un educator. Sigur, educatorii de la grădiniță, sunt persoane de care avem nevoie. Eu nu neg chestia asta, dar nu pot să spui că un asistent medical… Păi încadrarea într-o anumită anvelopă au făcut ei socoteala. Au venit cu anvelopa. Nu se poate să consideri profesiunea medicală ca fiind o profesiune care merge în partea de jos, dacă vreți. Nu se întâmplă nicăieri. Stați puțin că e destul de perversă treaba. Cei care pierd bani la salariu primesc un soi de compensație tranzitorie se numește. Adică dacă de exemplu, tu câștigai 10.000 de lei și ca urmare a aplicării legii o să ai 8.000 de lei. O să primești în fiecare lună 2.000 de lei, ca să completezi până la 10.000 lei. Se dă un fel de indemnizație la toată lumea. Asta este o chestiune care este greșită. De ce? Dacă tu ești medic rezident în anul doi și treci în anul trei, nu se mai aplică pentru că se referă la venitul pe care l-ai avut.”, a declarat deputatul.